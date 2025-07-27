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Almanya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Almanya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen tren kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T21:46+0300
2025-07-27T22:21+0300
dünya
almanya
baden-württemberg
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Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Riedlingen kenti yakınlarında bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.Alman Haber Ajansı DPA'nın aktardığına göre, Sigmaringen'den Ulm kentine doğru seyir halindeki yerel tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, en az bir vagonun yan yattığı ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü görüldü.Federal Polis, trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Ulm Emniyet Müdürlüğü ise Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolunun kaza nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.Kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede daha önce olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bulgaristandaki-orman-yangini-turkiye-sinirina-yaklasti-15-bin-dekar-kul-oldu-1098173499.html
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almanya, baden-württemberg, tren, kaza
almanya, baden-württemberg, tren, kaza

Almanya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

21:46 27.07.2025 (güncellendi: 22:21 27.07.2025)
© FotoğrafAlmanya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Almanya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Fotoğraf
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen tren kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Riedlingen kenti yakınlarında bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alman Haber Ajansı DPA'nın aktardığına göre, Sigmaringen'den Ulm kentine doğru seyir halindeki yerel tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, en az bir vagonun yan yattığı ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü görüldü.
Federal Polis, trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Ulm Emniyet Müdürlüğü ise Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolunun kaza nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede daha önce olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ifade ediliyor.
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