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Almanya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Almanya’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen tren kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T21:46+0300

2025-07-27T21:46+0300

2025-07-27T22:21+0300

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baden-württemberg

tren

kaza

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Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Riedlingen kenti yakınlarında bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.Alman Haber Ajansı DPA'nın aktardığına göre, Sigmaringen'den Ulm kentine doğru seyir halindeki yerel tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, en az bir vagonun yan yattığı ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü görüldü.Federal Polis, trende yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Ulm Emniyet Müdürlüğü ise Riedlingen ile Munderkingen arasındaki demir yolunun kaza nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.Kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede daha önce olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ifade ediliyor.

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almanya, baden-württemberg, tren, kaza