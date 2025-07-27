https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/adalet-bakani-tunc-yanan-her-bir-agacin-yerine-binlercesini-dikecek-ormanlarimizi-yeniden-1098175244.html
Adalet Bakanı Tunç: Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'nin mücadale ettiği orman yangınlarıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak, yanan her bir ağacın yerine binlercesinin... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T19:57+0300
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yılmaz tunç
orman yangını
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Adalet Bakanı Tunç , orman yangınlarına karşı devletin tüm birimlerinin kararlılıkla mücadele ettiğini, hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yaptığını açıkladı.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Tunç, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-kurum-acikladi-orman-yanginlarinin-bilancosu-1098174969.html
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yılmaz tunç, orman yangını, orman
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Adalet Bakanı Tunç: Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz
19:57 27.07.2025 (güncellendi: 19:58 27.07.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'nin mücadale ettiği orman yangınlarıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak, yanan her bir ağacın yerine binlercesinin dikileceğini ve ormanları yeniden yeşerteceklerini ifade etti.
Adalet Bakanı Tunç , orman yangınlarına karşı devletin tüm birimlerinin kararlılıkla mücadele ettiğini, hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yaptığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Tunç, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi
"Orman yangınlarına karşı devletimizin tüm birimleri kararlılıkla mücadele etmekte, hava ve kara unsurlarımız koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yapmaktadır. Aziz milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bu süreçteki en büyük gücümüzdür. Yangınları kontrol altına almak, ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele eden tüm görevlilerimize, orman kahramanlarımıza minnettarız. Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz."