https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/adalet-bakani-tunc-yanan-her-bir-agacin-yerine-binlercesini-dikecek-ormanlarimizi-yeniden-1098175244.html

Adalet Bakanı Tunç: Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz

Adalet Bakanı Tunç: Yanan her bir ağacın yerine binlercesini dikecek, ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye'nin mücadale ettiği orman yangınlarıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak, yanan her bir ağacın yerine binlercesinin... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T19:57+0300

2025-07-27T19:57+0300

2025-07-27T19:58+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

orman yangını

orman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098175325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60948ac2ce466ae331628978b075d7ef.jpg

Adalet Bakanı Tunç , orman yangınlarına karşı devletin tüm birimlerinin kararlılıkla mücadele ettiğini, hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde alevlere karşı sahada görev yaptığını açıkladı.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Tunç, yeşil vatanı korumanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı taşınan kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-kurum-acikladi-orman-yanginlarinin-bilancosu-1098174969.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, orman yangını, orman