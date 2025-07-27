https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/21-gun-kurali-bilimsel-bir-gercek-mi-mit-mi-cerrahin-alisirsin-onerisi-nasil-hayatimiza-girdi-1098117074.html

'21 gün kuralı' bilimsel bir gerçek mi, mit mi?: Cerrahın 'alışırsın' önerisi nasıl hayatımıza girdi?

'21 gün kuralı' bilimsel bir gerçek mi, mit mi?: Cerrahın 'alışırsın' önerisi nasıl hayatımıza girdi?

Sputnik Türkiye

21 günde alışkanlık değiştirmek mümkün mü? '21 gün kuralı' nasıl ortaya çıktı ve bilimsel bir dayanağı var mı? 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T10:06+0300

2025-07-27T10:06+0300

2025-07-27T10:06+0300

yaşam

psikoloji

sputnik türkiye

nebahat keskin

21 günde alışkanlık

şeker

alışkanlık

sağlık

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21 gün kuralı ya da 21 günde alışkanlık gibi söylemler, '21 günde şekeri bıraktı' ya da '21 gün kuralı ile sigarayı nasıl bırakırsınız?' gibi başlıklarla hayatlara girdi. Peki 21 gün kuralı gerçek mi, bir bilimsel dayanağı var mı, yoksa sadece bir varsayımdan mı ibaret?21 günde alışkanlık söylemi, 21 gün boyunca bir eyleme devam ettiğimiz takdirde, bunu bir alışkanlığa döndürebileceğimizi vadediyor. Sputnik Türkiye'ye konuşan Uzman Diyetisyen ve Psikodramatist Nebahat Keskin, '21 gün kuralı'nın sadece bir mit olduğunu söyledi ve nasıl ortaya çıktığını açıkladı.21 gün kuralı gerçek mi?Günümüzde alışkanlık edinmek ya da bir alışkanlığı bırakmak için öne sürülen '21 gün kuralı' nasıl ortaya çıktı? Yeni bir alışkanlığa kaç günde alışılır?Alışkanlık kazanmanın kişiden kişiye değişeceğine özellikle vurgu yapan Keskin, yeni bir alışkanlık için gerekli olan süreyi 66 gün olarak ifade ediyor ve şunları ekliyor:'Alışkanlık 3 günde de oluşabilir, 266 günde de'Alışkanlık nasıl değiştirilir?Alışkanlıkları değiştirmek için 'bağlam' ihtiyacı olduğunu söyleyen Keskin "Bir tutum var diyelim, en azından 2 buçuk ayı geçirmeyi düşünmeliyiz. Alışkanlık haline gelmesi için bağlam üzerinde çalışmak önemli. Diyelim ikindi zamanı kişinin tatlı isteği oluyor ve bunu değiştirmek istiyor, 'Öğle yemeğinden sonra asla atıştırmalık yemeyeceğim' derse alışkanlık geliştirmesi çok zor, diyelim gün stresli oldu, atıştırmalık yerken kendini bulabilir. İkinci senaryoda 'Atıştırmalık yemeyeceğim onun yerine meyve koyacağım' diyor. Bunu düzenli olarak 66 gün tekrarlıyor, bunun alışkanlık oluşturması daha kolay. Eski alışkanlığı birden kesip atamıyoruz hayatımızdan. Üçüncü senaryo, 'Atıştırma yapmayacağım; bazen kitap okuyacağım bazen yürüyüş yapacağım' diyor. Bu yine alışkanlık kalıbını zayıflattığı için üçünün de olmama olasılığı yüksek. O yüzden bir alışkanlığı kırmada yerine başka alışkanlık getireceksek sağlıklı seçim yapıp, onda sabit kalmak ve tekrar etmek alışkanlık oluşturmada daha avantajlı" dedi.Yeni bir alışkanlık edinmek için 3 temel kuralPeki yeme biçiminde, gündelik rutinde ya da kötü bir alışkanlığı değiştirmek adına alışkanlık edinmede nelere dikkat edilmeli? 1. Çevresel Düzenleme2. Mükemmeliyetçi olmayın3. Kısa vadeli ödül olmalı

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