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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/zaharovadan-oneri-uluslararasi-rusofobi-ile-mucadele-gunu-kabul-edilsin-1098157850.html
Zaharova’dan öneri: Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü kabul edilsin
Zaharova’dan öneri: Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü kabul edilsin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü kabul edilmesini önerdi. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T14:00+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Rusya Fırsatlar Ülkesi’ adlı Devlet Başkanlığı Platformu çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü kabul edilmesi gerektiğini belirtti.Zaharova, “Son birkaç yıldır Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü olması gerektiğine daha çok ikna olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Batı'nın ortaya çıkardığı Rusofobi ve propagandasının birçok trajediye yol açtığına dikkat çeken Zaharova, “Rusofobinin cehennem bayrakları altında terörist Kiev rejimine silah teslimatları yapılıyor. Rusofobi bayrakları altında farklı milletlerden çocuklar öldürülüyor” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/zaharova-kiev-rejimi-sivillere-cocuklara-ve-kendi-vicdanina-karsi-savasiyor-1097841085.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, öneri, batı, kiev, rusofobi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, öneri, batı, kiev, rusofobi

Zaharova’dan öneri: Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü kabul edilsin

14:00 26.07.2025
© Sputnik / Евгения НовоженинаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü kabul edilmesini önerdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Rusya Fırsatlar Ülkesi’ adlı Devlet Başkanlığı Platformu çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Zaharova, “Son birkaç yıldır Uluslararası Rusofobi ile Mücadele Günü olması gerektiğine daha çok ikna olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Batı'nın ortaya çıkardığı Rusofobi ve propagandasının birçok trajediye yol açtığına dikkat çeken Zaharova, “Rusofobinin cehennem bayrakları altında terörist Kiev rejimine silah teslimatları yapılıyor. Rusofobi bayrakları altında farklı milletlerden çocuklar öldürülüyor” vurgusunu yaptı.
Belgorod Arena - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Kiev rejimi sivillere, çocuklara ve kendi vicdanına karşı savaşıyor
12 Temmuz, 15:53
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