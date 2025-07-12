https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/zaharova-kiev-rejimi-sivillere-cocuklara-ve-kendi-vicdanina-karsi-savasiyor-1097841085.html

Zaharova: Kiev rejimi sivillere, çocuklara ve kendi vicdanına karşı savaşıyor

Zaharova: Kiev rejimi sivillere, çocuklara ve kendi vicdanına karşı savaşıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Belgorod Arena Spor Kompleksi’ne düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin sivil halkla... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T15:53+0300

2025-07-12T15:53+0300

2025-07-12T15:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna silahlı kuvvetleri

belgorod

saldırı

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentinde yer alan Belgorod Arena Spor Kompleksi’ne insansız hava aracı (İHA) kullanarak düzenlediği saldırıyı Sputnik'e değerlendirdi.Zaharova, "Kiev rejimi sivil halka, çocuklara, kendi vicdanına, tarihe, Rus diline, kültürüne ve anıtlarına karşı savaşıyor" diye konuştu.Zaharova ayrıca Kiev’in adeta ‘barbarlıktan nazizme, terörden yamyamlığa kadar’ en kötü eylemleri bir araya getirmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının Belgorod Arena'ya isabet ettiğini, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/udmurtyanin-baskenti-ijevskte-iha-saldirisi-sonucu-3-kisi-oldu-1097494863.html

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