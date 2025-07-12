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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/zaharova-kiev-rejimi-sivillere-cocuklara-ve-kendi-vicdanina-karsi-savasiyor-1097841085.html
Zaharova: Kiev rejimi sivillere, çocuklara ve kendi vicdanına karşı savaşıyor
Zaharova: Kiev rejimi sivillere, çocuklara ve kendi vicdanına karşı savaşıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Belgorod Arena Spor Kompleksi’ne düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin sivil halkla... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T15:53+0300
2025-07-12T15:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna silahlı kuvvetleri
belgorod
saldırı
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentinde yer alan Belgorod Arena Spor Kompleksi’ne insansız hava aracı (İHA) kullanarak düzenlediği saldırıyı Sputnik'e değerlendirdi.Zaharova, "Kiev rejimi sivil halka, çocuklara, kendi vicdanına, tarihe, Rus diline, kültürüne ve anıtlarına karşı savaşıyor" diye konuştu.Zaharova ayrıca Kiev’in adeta ‘barbarlıktan nazizme, terörden yamyamlığa kadar’ en kötü eylemleri bir araya getirmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının Belgorod Arena'ya isabet ettiğini, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/udmurtyanin-baskenti-ijevskte-iha-saldirisi-sonucu-3-kisi-oldu-1097494863.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sputnik, kiev, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna silahlı kuvvetleri, belgorod, saldırı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sputnik, kiev, ukrayna

Zaharova: Kiev rejimi sivillere, çocuklara ve kendi vicdanına karşı savaşıyor

15:53 12.07.2025
© SputnikBelgorod Arena
Belgorod Arena - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© Sputnik
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Ukrayna ordusunun Belgorod Arena Spor Kompleksi’ne düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin sivil halkla, çocuklarla, ayrıca kendi vicdanıyla ve tarihle savaştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belgorod kentinde yer alan Belgorod Arena Spor Kompleksi’ne insansız hava aracı (İHA) kullanarak düzenlediği saldırıyı Sputnik'e değerlendirdi.
Zaharova, "Kiev rejimi sivil halka, çocuklara, kendi vicdanına, tarihe, Rus diline, kültürüne ve anıtlarına karşı savaşıyor" diye konuştu.
Zaharova ayrıca Kiev’in adeta ‘barbarlıktan nazizme, terörden yamyamlığa kadar’ en kötü eylemleri bir araya getirmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.
Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının Belgorod Arena'ya isabet ettiğini, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurmuştu.
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