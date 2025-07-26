https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/volkan-konakin-esi-sema-konak-ilk-kez-yasadiklarini-anlatti-sadece-vucudum-burada-ruhum-onunla-1098158575.html

Volkan Konak'ın eşi Sema Konak ilk kez yaşadıklarını anlattı: 'Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti'

Volkan Konak'ın eşi Sema Konak ilk kez yaşadıklarını anlattı: 'Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti'

Sputnik Türkiye

Sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümüyle yıkılan 27 yıllık eşi Sema Konak yaşadığı acıyı ilk kez anlattı. Sema Konak, 'Volkan'sız hayat tedavisi imkansız bir yara'... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T16:13+0300

2025-07-26T16:13+0300

2025-07-26T16:13+0300

yaşam

volkan konak

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Türkiye'de Kuzeyin Oğlu olarak tanınan ve sevilen sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümün büyük üzüntü yaratmıştı. En büyük üzüntüyü ise 27 yıllık eşi Sema Konak yaşadı. Konak ilk kez duygularını anlatırken ”Volkan’sız hayat tedavisi imkansız bir yara” dedi. Sema Konak hala acısının aynı olduğunu dile getirirken, "Onsuzluk hâlâ kabus gibi. Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti" dedi. Ne olur dön dedim ama dönmedi Usta sanatçı Volkan Konak 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. 27 yıllık hayat arkadaşı Sema Konak yaşadığı acının ardından sessizliğe bürünürken ilk kez Posta'ya konuştu. Eşiyle geçirdiği yılları "bir ömre sığmayacak kadar kıymetli" diye tanımlayan Selma Konak, ölüm haberinin geldiği o geceyi de ilk kez anlattı: "Telefon çaldığında içimde bir şey koptu. Volkan'a bir şey olduğunu biliyordum. Hastaneye vardığımda kalp masajı yapıyorlardı. İçeri giremedim ama duvarın arkasında dua ediyordum. Yalvardım, 'Ne olur dön' dedim ama dönmedi."Volkan'sız hayatı öğrenmeye çalışıyorumKonak, günlerce yemek yemediğini, dış dünyayla ilişiğini kestiğini anlatıyor: "Ben onun karısıydım, yoldaşıydım… Onsuzluk hâlâ kabus gibi. Sadece vücudum burada, ruhum onunla birlikte gitti" dedi. Konak ilişkileri hakkında da şunları anlattı; "Biz birbirimizi tüketmedik, yormadık, yıpratmadık. Kimse bizim sevgimizi anlayamadı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeldi. Yokluğu gerçekten çok zor. Çok üzülüyorum ama bu üzüntü böyle geçmez. Yani ölene kadar artık içimde kanayan bir yara var. Kanaması belki duruyor ama yara asla kabuk bağlamıyor. Hani en ufak bir dokunmada o acı tekrar tekrar yanıyor. Volkan'sız hayatı öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor. En zor ödevi belki de hayatımın. Geceleri hâlâ onun sesini duyuyorum. Bazen rüyamda geliyor, gülümsüyor. Uyanınca yine başa sarıyor her şey."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/yakin-arkadasindan-volkan-konaka-veda-sahnede-en-son-ona-sarildi--1095161482.html

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