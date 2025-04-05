Yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı'ndan Volkan Konak'a veda: Sahnede en son ona sarıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Kemal Kılıçdaroğlı, oy alabileceğini düşünseydi aday olurdu'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Bu pazar yapılacak olan kurultay, bildiğimiz CHP Kurultayları’ndan değil
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Erkam Erdem: 'Mahir Polat'ın sürekli olarak yüksek seyreden bir tansiyonu söz konusu değildi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABD’de bir döneme damgasını vuran McCarthycilik
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
15:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem: ‘Mahir Polat verilen destek sayesinde moral buldu’
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:24
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
07:21
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
08:37
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Taşdelen: Fransa'da siyasi deprem yaşanıyor
09:04
7 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
09:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını Türkiye’yi hedef aldı: Acaba değil ne zaman
09:34
4 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
10:03
3 dk
SESLİ HABER
Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
10:12
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
27'ler kulübünün hırçın ruhu: Kurt Cobain
10:29
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
12:12
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
9 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
2025'in ilk çeyreğinde 'yaprak dökümü'
13:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
14:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Anadolu Rock ozanı: Cem Karaca
16:11
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/yakin-arkadasindan-volkan-konaka-veda-sahnede-en-son-ona-sarildi--1095161482.html
Yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı'ndan Volkan Konak'a veda: Sahnede en son ona sarıldı
Yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı'ndan Volkan Konak'a veda: Sahnede en son ona sarıldı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta yaşamını yitiren Volkan Konak'ın yakın arkadaşı müzisyen Selim Bölükbaşı, Konak'ın hayatını kaybettiği sahnede kendisine nasıl 'veda ettiğini'... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T13:38+0300
2025-04-05T13:46+0300
yaşam
volkan konak
kuzey kıbrıs
selim bölükbaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/05/1095161327_0:150:1242:849_1920x0_80_0_0_2944853d0fc9c4baadeff90b11abd118.jpg
Kuzeyin oğlu olarak tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yarattı. Konak'la yıllardır aynı sahnede yer alan 20 yıllık yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı o son anlarda çekilen bir fotoğrafı 'Nasıl bilebilirdim o anlarda başımı okşayıp yanımdan gidişinin bir veda ediş olduğunu' diyerek paylaştı. Kuzel Kıbrıs'ta sahnede fenalaşarak yaşamını yitiren ünlü sanatçı Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı, arkadaşına sosyal medyadan veda etti. Bölükbaşı o konser sırasında çekilen son birlikte görüntülerini, “İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 kilometre hızla duvara toslayıp paramparça olduğu anlar arasında pinpon topu gibi gidip gelişimin tarif edilemezliği” sözleriyle paylaştı. Hiç bir dil anlatmaz bu acıyı Bölükbaşı, dostuna şöyle veda etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/volkan-konak-baba-tarafina-uysak-58de-olduk-demisti-58-yasinda-hayatini-kaybetti-1095108860.html
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/05/1095161327_0:34:1242:966_1920x0_80_0_0_2794653aadcff2447efda6d3a79fece1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volkan konak, kuzey kıbrıs, selim bölükbaşı
volkan konak, kuzey kıbrıs, selim bölükbaşı

Yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı'ndan Volkan Konak'a veda: Sahnede en son ona sarıldı

13:38 05.04.2025 (güncellendi: 13:46 05.04.2025)
Selim Bölükbaşı sosyal medya
Selim Bölükbaşı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta yaşamını yitiren Volkan Konak'ın yakın arkadaşı müzisyen Selim Bölükbaşı, Konak'ın hayatını kaybettiği sahnede kendisine nasıl 'veda ettiğini' anlattı.
Kuzeyin oğlu olarak tanınan ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yarattı. Konak'la yıllardır aynı sahnede yer alan 20 yıllık yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı o son anlarda çekilen bir fotoğrafı 'Nasıl bilebilirdim o anlarda başımı okşayıp yanımdan gidişinin bir veda ediş olduğunu' diyerek paylaştı.
Selim Bölükbaşı sosyal medya
Selim Bölükbaşı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
Selim Bölükbaşı sosyal medya
Kuzel Kıbrıs'ta sahnede fenalaşarak yaşamını yitiren ünlü sanatçı Volkan Konak'ın yakın arkadaşı Selim Bölükbaşı, arkadaşına sosyal medyadan veda etti. Bölükbaşı o konser sırasında çekilen son birlikte görüntülerini, “İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 kilometre hızla duvara toslayıp paramparça olduğu anlar arasında pinpon topu gibi gidip gelişimin tarif edilemezliği” sözleriyle paylaştı.

Hiç bir dil anlatmaz bu acıyı

Bölükbaşı, dostuna şöyle veda etti:

Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü; yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya? Tabiki ASLA!!! İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300km bir hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretinin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa her şeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben… nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı! Ahhh Volkan abi sen derdin arkasını dönen kişi sevdiğin olunca yaşadığın acıyı tarif etmek için sevdiğine haykırıp; ”Bana arkanı dönme!” Diye…

Neden döndün bize arkanı? Neden?

Şimdiden seni çok özledim Volkan abim.

Seni tek görebileceğim yer şarkılar olacak ve artık tüm şarkıları sana olan hasretimi gidermek için çalıp söyleyeceğim.

Volkan Konak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
YAŞAM
Volkan Konak, 'Baba tarafına uysak 58'de öldük' demişti: 58 yaşında hayatını kaybetti
3 Nisan, 16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала