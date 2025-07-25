https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynali-vekil-kiev-belediye-baskani-klicko-hakkinda-iddianame-hazirlaniyor-1098150395.html

Ukraynalı vekil: Kiev Belediye Başkanı Kliçko hakkında iddianame hazırlanıyor

Ukraynalı vekil: Kiev Belediye Başkanı Kliçko hakkında iddianame hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Anna Skorohod, Ukrayna yetkililerinin Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko hakkında dava açmaya hazırlandığını... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T20:32+0300

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dünya

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vitaliy kliçko

petro poroşenko

ukrayna

kiev

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

sapo

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Skorohod, Ukraynalı siyaset bilimci Ruslan Bizyayev'e verdiği röportajda Kliçko’nun yanı sıra, Vladimir Zelenski’yin daha önce bir kararname ile yaptırımlar uyguladığı eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko hakkında da dava hazırlandığını belirterek, şunları ifade etti.Zelenskiy’e muhalefetiyle bilenen ve olası seçimlerde baş rakibi olarak gösterilen Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Vladimir Zelenskiy’i çatışma bahanesiyle demokratik ilke ve kurumları ortadan kaldırmakla suçlamıştı. Kliçko, Times gazetesine röportajında, muhalefetin sesinin bastırıldığı, Ukrayna’nın otoriterlik yolunda olduğunu ifade etmişti.22 Temmuz’da Zelenskiy'in Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAPO) bağımsızlığını fiilen ortadan kaldıran yasayı imzalamasının ardından, Kiev ve Ukrayna'nın diğer büyük şehirlerinde düzenlenen protesto gösterilerine Kliçko da katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ukrayna-genelkurmay-baskani-seferberlikle-ilgili-ciddi-sorunlar-var-1098089504.html

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yüksek rada, vitaliy kliçko, petro poroşenko, ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), sapo