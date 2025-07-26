https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/turkiye-kavruluyor-31-ilde-sicaklik-40-dereceyi-asti-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1098153537.html
Türkiye kavruluyor: 31 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı, tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye kavruluyor: 31 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı, tüm zamanların rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, bugün 31 ilde 40 dereceyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T09:28+0300
2025-07-26T09:28+0300
2025-07-26T09:28+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
aşırı sıcaklar
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün 31 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Gölge ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan resmi ölçümlere göre, sıcaklıklar 40 ile 50,5 derece arasında seyretti.Silopi 50,5 dereceyle zirvedeTürkiye'nin en sıcak noktası bugün Şırnak'ın Silopi ilçesi oldu. Termometreler gölgede 50,5 dereceyi gösterdi. Bu ölçüm, 2024 yazının en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.Doğu ve Güneydoğu kavrulduÖzellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sıcak havadan en fazla etkilenen yerler arasında. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin’in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece sıcaklık ölçüldü. Bu veriler, bölgenin tehlikeli bir sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu gözler önüne serdi.Akdeniz ve Ege de alarmdaSıcaklık rekorları sadece doğuda değil, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, Adana ve Denizli gibi şehirlerde de termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sahil kesimlerinde nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da yükseldi.Balıkesir'den Osmaniye’ye geniş bir sıcak kuşağıEskişehir, Manisa, Burdur, Balıkesir, Edirne, Malatya, Uşak, Çanakkale ve Osmaniye gibi farklı bölgelerdeki iller de 40 derece üstü sıcaklıklarla mücadele etti. Türkiye adeta kuzeyden güneye, doğudan batıya kavruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/olagandisi-yorungeli-yuksek-hizli-cisim-3iatlas-uzaylilara-ait-gelismis-bir-casusluk-teknolojisi-1098153180.html
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40 dereceyi aşan sıcaklıklar, türkiye'de sıcaklık rekoru, şırnak silopi 50.5 derece, aşırı sıcak hava dalgası, meteoroloji uyarısı, sıcaklıklar ne zaman düşecek
40 dereceyi aşan sıcaklıklar, türkiye'de sıcaklık rekoru, şırnak silopi 50.5 derece, aşırı sıcak hava dalgası, meteoroloji uyarısı, sıcaklıklar ne zaman düşecek
Türkiye kavruluyor: 31 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı, tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, bugün 31 ilde 40 dereceyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak Silopi'de ölçüldü.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün 31 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Gölge ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan resmi ölçümlere göre, sıcaklıklar 40 ile 50,5 derece arasında seyretti.
Silopi 50,5 dereceyle zirvede
Türkiye'nin en sıcak noktası bugün Şırnak'ın Silopi ilçesi oldu. Termometreler gölgede 50,5 dereceyi gösterdi. Bu ölçüm, 2024 yazının en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.
Doğu ve Güneydoğu kavruldu
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sıcak havadan en fazla etkilenen yerler arasında. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin’in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece sıcaklık ölçüldü. Bu veriler, bölgenin tehlikeli bir sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu gözler önüne serdi.
Akdeniz ve Ege de alarmda
Sıcaklık rekorları sadece doğuda değil, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, Adana ve Denizli gibi şehirlerde de termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Sahil kesimlerinde nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da yükseldi.
Balıkesir'den Osmaniye’ye geniş bir sıcak kuşağı
Eskişehir, Manisa, Burdur, Balıkesir, Edirne, Malatya, Uşak, Çanakkale ve Osmaniye gibi farklı bölgelerdeki iller de 40 derece üstü sıcaklıklarla mücadele etti. Türkiye adeta kuzeyden güneye, doğudan batıya kavruldu.