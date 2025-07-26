https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/olagandisi-yorungeli-yuksek-hizli-cisim-3iatlas-uzaylilara-ait-gelismis-bir-casusluk-teknolojisi-1098153180.html

Olağandışı yörüngeli yüksek hızlı cisim: '3I/ATLAS' uzaylılara ait gelişmiş bir casusluk teknolojisi olabilir'

Olağandışı yörüngeli yüksek hızlı cisim: '3I/ATLAS' uzaylılara ait gelişmiş bir casusluk teknolojisi olabilir'

Sputnik Türkiye

Yeni keşfedilen 3I/ATLAS cisminin uzaylılara ait gelişmiş bir casusluk teknolojisi olabileceği öne sürüldü. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T04:25+0300

2025-07-26T04:25+0300

2025-07-26T04:25+0300

yaşam

dünya

venüs

jüpiter

kara

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Yeni yayımlanan tartışmalı bir bilimsel çalışmada, 1 Temmuz’da keşfedilen yıldızlararası bir gök cisminin, 'düşmanca' niyet taşıyan bir uzaylı aracı olabileceği öne sürüldü. '3I/ATLAS' adı verilen cisimle ilgili makale, 16 Temmuz’da bilimsel çalışmaların ön yayımlarının yer aldığı arXiv platformunda paylaşıldı.'Uzaylılara ait gelişmiş bir casusluk teknolojisi'Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Avi Loeb’in öncülüğünde hazırlanan raporda, 3I/ATLAS’ın olağandışı yörüngesi ve yüksek hızının dikkat çekici olduğu vurgulanırken, çalışmada, nesnenin sıradan bir kuyruklu yıldız olma ihtimaline karşılık, uzaylılara ait gelişmiş bir casusluk teknolojisi olabileceği yönünde de hipotezler değerlendirildi.Prof. Dr. Loeb, nesnenin Kasım ayında Güneş’e en yakın noktaya ulaştığında Dünya’dan gözlemlenemeyecek konuma geleceğini belirterek, bunun bilinçli bir gizlenme stratejisi olabileceğini ileri sürdü. Nesnenin Mars, Venüs ve Jüpiter yakınlarından geçerek bu gezegenlere casus cihazlar bırakabileceği iddiası da çalışmada yer aldı.'Kara orman teorisi ile örtüşüyor'Bilim insanları, bu hipotezin 'kara orman teorisi' olarak bilinen varsayımla da örtüştüğünü ifade etti. Bu teoriye göre, gelişmiş uygarlıklar varlıklarını gizleyerek hayatta kalmayı amaçlıyor.Ancak, çalışmada yer alan araştırmacılar söz konusu iddiaların henüz doğrulanmadığını ve çalışmanın hakem değerlendirmesinden geçmediğini belirtti. “Bu hipotez olağan dışıdır fakat test edilebilir niteliktedir” ifadelerine yer verildi.'Başka bir sistemden geliyor'Öte yandan, uluslararası astronomi çevrelerinden bazı bilim insanları iddiaya tepki gösterdi. Kanada Regina Üniversitesi’nden gökbilimci Dr. Samantha Lawler, “Tüm bulgular, 3I/ATLAS’ın başka bir yıldız sisteminden koparak gelen sıradan bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Chris Lintott da çalışmayı eleştirerek, “Bu tür spekülatif iddialar, gökcisminin bilimsel olarak incelenmesini gölgede bırakıyor” ifadelerini kullandı.Araştırmacılar ise çalışmanın temkinli yaklaşılması gereken bir fikir egzersizi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

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