https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/tum-zamanlarin-sicaklik-rekoru-kirildi-1098165268.html
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T23:19+0300
2025-07-26T23:19+0300
2025-07-26T23:19+0300
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hava sıcaklığı
sıcaklık
yüksek sıcaklık
rekor sıcaklık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı. 132 merkezde en yüksek sıcaklık değeri kırıldıBakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ve aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bilgisi verildi.Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.Yeni sıcaklık rekorları bekleniyorSilopi'nin yanı sıra 25 Temmuz tarihinde 5 istasyonda da sıcaklığın 49 derece ve üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, "Mardin'in Kızıltepe ilçesi 49,6, Şırnak'ın Cizre ilçesi 49,4, Mardin'in Nusaybin ilçesi 49,3, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49,1, Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM istasyonunda sıcaklık 49 derece olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.Öte yandan temmuzun son haftasında da yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı tahmin ediliyor.Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/meteoroloji-tarih-verdi-hava-sicakligi-ne-zaman-dusmeye-baslayacak-1098141882.html
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silopi, hava sıcaklığı, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık
silopi, hava sıcaklığı, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık
Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.
132 merkezde en yüksek sıcaklık değeri kırıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ve aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.
Yeni sıcaklık rekorları bekleniyor
Silopi'nin yanı sıra 25 Temmuz tarihinde 5 istasyonda da sıcaklığın 49 derece ve üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, "Mardin'in Kızıltepe ilçesi 49,6, Şırnak'ın Cizre ilçesi 49,4, Mardin'in Nusaybin ilçesi 49,3, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49,1, Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM istasyonunda sıcaklık 49 derece olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan temmuzun son haftasında da yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı tahmin ediliyor.
Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.