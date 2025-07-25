https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/meteoroloji-tarih-verdi-hava-sicakligi-ne-zaman-dusmeye-baslayacak-1098141882.html
Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak?
Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bugün bir kademe gerileyen sıcaklıkların, pazar günü yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Meteoroloji... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:45+0300
2025-07-25T14:45+0300
2025-07-25T14:45+0300
türki̇ye
hava durumu
istanbul hava durumu
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
güneydoğu anadolu bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098143601_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a7bce88159496facfa3bcb8640341ac3.png
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Türkiye'nin dört bir yanı günlerdir kavruluyor. Peki hava sıcaklıkları ne zaman düşecek?Havalar bir süre daha ısınacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bir kademe geri çekilen hava sıcaklıklarının yeniden artacağına ilişkin uyarıda bulundu.Pazardan itibaren yeniden artıyorTürkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yeniden artacağı bildirildi.Marmara dikkat: Normal sıcaklıkların 12 derece üstü görülecekHava sıcaklıklarının, sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek?Peki hava sıcaklıkları ne zaman gerilemeye başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu soruya da yanıt verdi. Açıklamada, "Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise cumartesi (02.07.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor." denildi.İl il hava durumuAçıklamaya şöyle devam edildi:"Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ila 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.📍 Ankara : 40📍 İstanbul : 35📍 İzmir : 40📍 Konya : 40📍 Edirne : 40📍 Bursa : 39📍 Aydın : 43📍 Muğla : 41📍 Antalya : 38📍 Adana : 38📍 Çankırı : 42📍 Kayseri : 40📍 Sivas : 40📍 Malatya : 43📍 Bayburt : 36📍 Erzurum : 34📍 Diyarbakır : 45📍 Şanlıurfa : 45📍 Çorum : 41
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbul-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-3-milyon-710-bin-metrekup-su-tuketildi-barajlarda-ne-kadar-1098113732.html
türki̇ye
güneydoğu anadolu bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098143601_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_de79339b0c7c73580e74221bac844f09.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aşırı sıcaklar, sıcak hava dalgası, hava durumu, termometre 47 derece, deniz kenarında sıcaklık, 2025 temmuz sıcaklık rekoru, sıcaklık uyarısı, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu
aşırı sıcaklar, sıcak hava dalgası, hava durumu, termometre 47 derece, deniz kenarında sıcaklık, 2025 temmuz sıcaklık rekoru, sıcaklık uyarısı, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu
Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak?
Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bugün bir kademe gerileyen sıcaklıkların, pazar günü yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının ne zaman gerilemeye başlayacağına ilişkin tarih verdi.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Türkiye'nin dört bir yanı günlerdir kavruluyor. Peki hava sıcaklıkları ne zaman düşecek?
Havalar bir süre daha ısınacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bir kademe geri çekilen hava sıcaklıklarının yeniden artacağına ilişkin uyarıda bulundu.
Pazardan itibaren yeniden artıyor
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yeniden artacağı bildirildi.
Marmara dikkat: Normal sıcaklıkların 12 derece üstü görülecek
Hava sıcaklıklarının, sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek?
Peki hava sıcaklıkları ne zaman gerilemeye başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu soruya da yanıt verdi. Açıklamada, "Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise cumartesi (02.07.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor." denildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ila 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.
📍 Ankara : 40
📍 İstanbul : 35
📍 İzmir : 40
📍 Konya : 40
📍 Edirne : 40
📍 Bursa : 39
📍 Aydın : 43
📍 Muğla : 41
📍 Antalya : 38
📍 Adana : 38
📍 Çankırı : 42
📍 Kayseri : 40
📍 Sivas : 40
📍 Malatya : 43
📍 Bayburt : 36
📍 Erzurum : 34
📍 Diyarbakır : 45
📍 Şanlıurfa : 45
📍 Çorum : 41