https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/meteoroloji-tarih-verdi-hava-sicakligi-ne-zaman-dusmeye-baslayacak-1098141882.html

Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak?

Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bugün bir kademe gerileyen sıcaklıkların, pazar günü yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Meteoroloji... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T14:45+0300

2025-07-25T14:45+0300

2025-07-25T14:45+0300

türki̇ye

hava durumu

istanbul hava durumu

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

güneydoğu anadolu bölgesi

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Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Türkiye'nin dört bir yanı günlerdir kavruluyor. Peki hava sıcaklıkları ne zaman düşecek?Havalar bir süre daha ısınacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bir kademe geri çekilen hava sıcaklıklarının yeniden artacağına ilişkin uyarıda bulundu.Pazardan itibaren yeniden artıyorTürkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yeniden artacağı bildirildi.Marmara dikkat: Normal sıcaklıkların 12 derece üstü görülecekHava sıcaklıklarının, sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek?Peki hava sıcaklıkları ne zaman gerilemeye başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu soruya da yanıt verdi. Açıklamada, "Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise cumartesi (02.07.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor." denildi.İl il hava durumuAçıklamaya şöyle devam edildi:"Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ila 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.📍 Ankara : 40📍 İstanbul : 35📍 İzmir : 40📍 Konya : 40📍 Edirne : 40📍 Bursa : 39📍 Aydın : 43📍 Muğla : 41📍 Antalya : 38📍 Adana : 38📍 Çankırı : 42📍 Kayseri : 40📍 Sivas : 40📍 Malatya : 43📍 Bayburt : 36📍 Erzurum : 34📍 Diyarbakır : 45📍 Şanlıurfa : 45📍 Çorum : 41

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbul-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-3-milyon-710-bin-metrekup-su-tuketildi-barajlarda-ne-kadar-1098113732.html

türki̇ye

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