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Ankara'da Eymir Gölü çevresinde orman yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ankara'da Eymir Gölü çevresinde orman yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
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Ankara’da Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
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eymir gölü
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman yangın söndürme ekibi sevk edildi.Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/meteorolojiden-yeni-sicak-hava-dalgasi-uyarisi-bu-tarihlere-dikkat-istanbul-dahil-bircok-kent-1098156109.html
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ankara, eymir gölü, orman yangını
ankara, eymir gölü, orman yangını

Ankara'da Eymir Gölü çevresinde orman yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

12:48 26.07.2025 (güncellendi: 12:57 26.07.2025)
© AA / Ali Kemal AtikAnkara’da Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Ankara’da Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© AA / Ali Kemal Atik
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Ayrıntılar geliyor
Ankara’da Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi.
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