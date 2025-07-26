https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ankarada-eymir-golu-cevresinde-orman-yangini-1098157132.html

Ankara'da Eymir Gölü çevresinde orman yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ankara'da Eymir Gölü çevresinde orman yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Sputnik Türkiye

Ankara’da Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T12:48+0300

2025-07-26T12:48+0300

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türki̇ye

ankara

eymir gölü

orman yangını

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman yangın söndürme ekibi sevk edildi.Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/meteorolojiden-yeni-sicak-hava-dalgasi-uyarisi-bu-tarihlere-dikkat-istanbul-dahil-bircok-kent-1098156109.html

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ankara, eymir gölü, orman yangını