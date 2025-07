https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/sosyal-medyadan-isyan-etti-abdden-doktora-kabulu-alan-odtu-fizik-mezununa-vize-verilemedi-1098159000.html

Sosyal medyadan isyan etti: ABD'den doktora kabulü alan ODTÜ Fizik mezununa vize verilemedi

ODTÜ Fizik mezunu Yunus Emre Sargut, ABD'den doktora kabulü aldı ama vize alamadı. Sargut yaşadıklarına isyan etti. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

ODTÜ Fizik mezunu olan ve ABD'den doktora kabulü alan Yunus Emre Sargut'un vize alamaması sosyal medyada gündem oldu. Sargut, 'Bütün emeklerim her şeyim boşa gitti. Vize vermediler' diyerek yaşanan duruma isyan ederken bir çok sosyal medya kullanıcısı kendisine destek verdi. Türkiye'de yaşanan vize krizi sürerken, en çok etkilenen grupların başında eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler geldi. Bir çok öğrenci vize alamadığı için kabul almalarına rağmen vize alamadıkları için eğitim haklarından oldu. Bunun son örneği de ODTÜ Fizik bölümü mezunu olan ve ABD'de bir üniversiteden doktora kabulu alan Yunus Emre Sargut oldu. Vize alamayınca eğitiminden olduODTÜ Fizik'ten 3.48 ortalamayla mezun olan Yunus Emre Sargut'un vizesi reddedildi. Yaşadığı duruma sosyal medya hesabından isyan eden Sargut, "Bütün emeklerim her şeyim boşa gitti. Vize vermediler. Bir süre Twitter'dan ve her şeyden çekiliyorum. Mesaj kutusunda genelde tercih dolayısıyla vs. tavsiye isteyenler çok. Normalde uzun uzun hepinize cevap yazardım. Şimdilik yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum." dedi. Özel ders vererek para biriktirmeye çalıştığı ortaya çıktıCumhuriyet'in haberine göre, Sargut'un kabul aldığı okula gitmek için para biriktirdiği ve bunun için özel ders verdiği ortaya çıktı. Şubat ayında bir paylaşım yapan Sargut, 'Kabul aldığım okula gitmek için ciddi bir miktar para gerektiğinden 'özel ders' vermeye devam. TYT, AYT fizik ve matematik, lisans fizik ve matematik, ve yüksek lisans (+doktora) fizik dersleri verebilirim. ilgilenenler olursa mesaj atabilirler' mesajını paylaşmıştı.

