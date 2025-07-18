https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/schengende-yeni-donem-turk-vatandaslarina-vize-kolayligi-basliyor-1097974239.html

Schengen'de yeni dönem: Çok girişli kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlanacak, şartlar ne?

Schengen'de yeni dönem: Çok girişli kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlanacak, şartlar ne?

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarının çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanmasına yönelik yeni bir karar aldı. Karar... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T09:40+0300

2025-07-18T09:40+0300

2025-07-18T09:43+0300

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Schengen vizesi süresi Arapsaçına dönmüş, randevu bile bulunamaz hale gelmişti. Ancak süreçte önemli bir gelişme var. Avrupa Komisyonu'nun yeni kararına göre artık Türk vatandaşlarına çok girişli kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlayacak.⁉️🛩️Kurallara uygun davranan kişi sayısı arttıKomisyon tarafından yayımlanan belgede, Türkiye’deki yerel Schengen işbirliği kapsamında yapılan değerlendirmelere yer verildi. Buna göre, daha önce yasal olarak vize kullanmış ve kurallara uygun davranmış Türk vatandaşlarının sayısında artış olduğu tespit edildi.Göç riski azaldıBu başvuru sahiplerinin düşük göç ve güvenlik riski taşıdığı belirtilirken, ilk kez başvuranlardan farklı olarak daha elverişli kuralların uygulanması gerektiği vurgulandı. 🎟️Çok girişli vizeYeni uygulamayla, giriş koşullarını karşılayan kişilere, seyahat belgelerinin süresiyle uyumlu şekilde çok girişli vize verilecek.Kademeli vize süresiYeni uygulamadan, daha önce Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi olan Türk vatandaşları yararlanabilecek. Vize süreleri ise önceki vizenin türüne ve kullanım süresine göre şu şekilde kademelendirilecek:⏫⏬Schengen vizesi için pasaport tarihine dikkatAncak vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak. Vizenin geçerlilik süresi, pasaportun bitiş tarihinden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.Karar hangi ülkelerde geçerli?Avrupa Komisyonu’nun kararı, şu ülkelerde geçerli olacak:Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç.❓Cascade kuralı nedir? Cascade kuralı, ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize alan kişinin, vizeyi doğru kullanması halinde bir sonraki başvuruda daha uzun süreli bir vize almasının mümkün olması durumu. Bu zincirlemede her yeni vize bir öncekinden daha uzun olduğu varsayılır.Schengen vizesi red oranı en yüksek ülkeler Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2024 yılı Schengen vizesi istatistiklerine göre, vize başvurularında en yüksek ret oranı Komorlar’a aitİşte en yüksek ret oranına sahip ülkeler:1. Komorlar – %62,82. Bangladeş – %54,93. Pakistan – %47,54. Gine-Bissau – %475. Senegal – %46,76. Haiti – %46,37. Nijerya – %45,98. Gana – %45,59. Kongo (Brazzaville) – %4310. Mali – %42,9Listenin 74. sırasında yer alan Türkiye’nin Schengen vizesi red oranı ise %14,5 olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/schengen-vizesinde-son-durum-basvurular-durduruldu-mu-1097310154.html

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