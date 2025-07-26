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Saratov’da doğal gaz patlaması: 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Saratov’da doğal gaz patlaması: 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Saratov bölgesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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saratov
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Saratov Bölgesi Valisi Roman Busargin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, gaz patlamasında hayatını kaybedenler için 26 Temmuz'da Saratov Bölgesi'nde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Busargin, bir bölümü yıkılan apartmanın enkazı altında insanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Vali ayrıca, Soruşturma Komitesi Bölge Başkanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
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rusya, saratov, doğal gaz patlaması, telegram

Saratov’da doğal gaz patlaması: 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

01:21 26.07.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'da gaz patlaması
Rusya'da gaz patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
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Rusya’nın Saratov bölgesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Saratov Bölgesi Valisi Roman Busargin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, gaz patlamasında hayatını kaybedenler için 26 Temmuz'da Saratov Bölgesi'nde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Busargin, bir bölümü yıkılan apartmanın enkazı altında insanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Vali ayrıca, Soruşturma Komitesi Bölge Başkanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
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