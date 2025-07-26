https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/saratovda-dogal-gaz-patlamasi-6-kisi-oldu-15-kisi-yaralandi-1098152491.html

Saratov’da doğal gaz patlaması: 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Saratov’da doğal gaz patlaması: 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Saratov bölgesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T01:21+0300

2025-07-26T01:21+0300

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Saratov Bölgesi Valisi Roman Busargin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, gaz patlamasında hayatını kaybedenler için 26 Temmuz'da Saratov Bölgesi'nde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Busargin, bir bölümü yıkılan apartmanın enkazı altında insanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Vali ayrıca, Soruşturma Komitesi Bölge Başkanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/fsb-uzaktan-dolandiricilik-yapan-19-kisilik-grup-tutuklandi-1098149384.html

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rusya, saratov, doğal gaz patlaması, telegram