https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/fsb-uzaktan-dolandiricilik-yapan-19-kisilik-grup-tutuklandi-1098149384.html

FSB: Uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik grup tutuklandı

FSB: Uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik grup tutuklandı

Sputnik Türkiye

FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın dört bölgesinde faaliyet gösteren ve Ukrayna'daki çağrı merkezlerini kullanarak uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T11:00+0300

2025-07-25T11:00+0300

2025-07-25T18:56+0300

dünya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya

rusya i̇çişleri bakanlığı

novosibirsk

ukrayna

altay

moskova

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Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte, Moskova, Novosibirsk, Tomsk ve Altay bölgelerinde faaliyet gösteren ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik uzaktan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan organize bir grubun yasadışı faaliyetlerini tespit ederek müdahalede bulundu” denildi.Grubun, Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin imkanlarını kullanarak Rus vatandaşlarından sistematik olarak büyük miktarlarda para gasp ettiği, şüphelilerin planlarını gerçekleştirmek için, Novosibirsk bölgesinde yaşayan yoksul ve düşük gelirli Rus vatandaşlarını suç ortakları olarak kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde bilgisayar ekipmanları ve iletişim araçları, ruhsatsız travmatik silahlar, şirketlere ait damga ve mühürler, nakit para, kripto para birimleri, mücevherler, borç senetleri, uyuşturucu maddeler ve lüks otomobiller ele geçirildiği kaydedilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin, Rusya vatandaşlarını yasadışı faaliyetlere çekmek için sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere internet alanında aktif olarak çalıştığına bir kez daha dikkat çekti.

rusya

novosibirsk

ukrayna

moskova

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Sputnik Türkiye

rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, rusya i̇çişleri bakanlığı, novosibirsk, ukrayna, altay, moskova