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FSB: Uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik grup tutuklandı
FSB: Uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik grup tutuklandı
Sputnik Türkiye
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın dört bölgesinde faaliyet gösteren ve Ukrayna'daki çağrı merkezlerini kullanarak uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T11:00+0300
2025-07-25T18:56+0300
dünya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
rusya i̇çişleri bakanlığı
novosibirsk
ukrayna
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Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte, Moskova, Novosibirsk, Tomsk ve Altay bölgelerinde faaliyet gösteren ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik uzaktan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan organize bir grubun yasadışı faaliyetlerini tespit ederek müdahalede bulundu” denildi.Grubun, Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin imkanlarını kullanarak Rus vatandaşlarından sistematik olarak büyük miktarlarda para gasp ettiği, şüphelilerin planlarını gerçekleştirmek için, Novosibirsk bölgesinde yaşayan yoksul ve düşük gelirli Rus vatandaşlarını suç ortakları olarak kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde bilgisayar ekipmanları ve iletişim araçları, ruhsatsız travmatik silahlar, şirketlere ait damga ve mühürler, nakit para, kripto para birimleri, mücevherler, borç senetleri, uyuşturucu maddeler ve lüks otomobiller ele geçirildiği kaydedilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin, Rusya vatandaşlarını yasadışı faaliyetlere çekmek için sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere internet alanında aktif olarak çalıştığına bir kez daha dikkat çekti.
rusya
novosibirsk
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, rusya i̇çişleri bakanlığı, novosibirsk, ukrayna, altay, moskova
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, rusya i̇çişleri bakanlığı, novosibirsk, ukrayna, altay, moskova

FSB: Uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik grup tutuklandı

11:00 25.07.2025 (güncellendi: 18:56 25.07.2025)
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi FSB
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
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FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın dört bölgesinde faaliyet gösteren ve Ukrayna'daki çağrı merkezlerini kullanarak uzaktan dolandırıcılık yapan 19 kişilik grubun gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte, Moskova, Novosibirsk, Tomsk ve Altay bölgelerinde faaliyet gösteren ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik uzaktan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan organize bir grubun yasadışı faaliyetlerini tespit ederek müdahalede bulundu” denildi.
Grubun, Ukrayna'daki çağrı merkezlerinin imkanlarını kullanarak Rus vatandaşlarından sistematik olarak büyük miktarlarda para gasp ettiği, şüphelilerin planlarını gerçekleştirmek için, Novosibirsk bölgesinde yaşayan yoksul ve düşük gelirli Rus vatandaşlarını suç ortakları olarak kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde bilgisayar ekipmanları ve iletişim araçları, ruhsatsız travmatik silahlar, şirketlere ait damga ve mühürler, nakit para, kripto para birimleri, mücevherler, borç senetleri, uyuşturucu maddeler ve lüks otomobiller ele geçirildiği kaydedilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
Şüphelilerin 33 telefon dolandırıcılığı ve Rusya vatandaşlarından 200 milyon ruble tutarında para gaspı olayına karıştıkları belgelendi. Mahkeme kararıyla on dokuz sanığa tutuklu yargılanma, bir sanığa ise şartlı salıverme önlemi uygulandı. Söz konusu kişilerin diğer yasadışı faaliyetlerini ortaya çıkarmaya yönelik operasyonel arama ve soruşturma faaliyetleri devam ediyor.
FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin, Rusya vatandaşlarını yasadışı faaliyetlere çekmek için sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere internet alanında aktif olarak çalıştığına bir kez daha dikkat çekti.
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