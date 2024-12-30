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Polonya'dan bölgede tansiyon yükselten hamle: Kaliningrad çevresindeki askeri alt yapı genişletiliyor
Polonya'dan bölgede tansiyon yükselten hamle: Kaliningrad çevresindeki askeri alt yapı genişletiliyor
Sputnik Türkiye
Polonya, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırında askeri sevkiyatların hızlandırılması için yol ve alt yapı inşa etmeye hazırlanıyor. Projenin 2025 yılında... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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Polonya, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırına hızlı askeri ve güvenlik güçleri sevkiyatını sağlamak amacıyla yol ve alt yapı inşa etmeyi planlıyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Duszczyk 29 Aralık’ta yaptığı açıklamada projenin önümüzdeki aylarda başlayacağını ve 2025 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Duszczyk, yolun Polonya’nın savunma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı ancak proje hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.Polonya, Kasım ayında Kaliningrad sınırında savunma tahkimatı çalışmalarını başlatmıştı. İlk etapta Dąbrówka köyü yakınlarında tamamlanan tahkimatlar, 3 bin 500’den fazla beton bariyer içeriyor. Ayrıca, sınır güvenliğini artırmak için gelişmiş bir gözetleme sistemi kurulması planlanıyor.Polonya, daha önce Belarus ile olan 400 kilometrelik sınırında da benzer bir tahkimat inşasına başlamıştı. Polonya hükümeti, bu projeyi Rusya ve Belarus'ya karşı yürütülen 'hibrit savaş taktikleri' kapsamı dahilinde açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-esaretinde-olan-150-rus-asker-rusyaya-getirildi-1092189857.html
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Polonya'dan bölgede tansiyon yükselten hamle: Kaliningrad çevresindeki askeri alt yapı genişletiliyor

17:53 30.12.2024 (güncellendi: 17:55 30.12.2024)
© REUTERS / Franciszek Mazur/Agencja GazetaAnlaşmanın ilk etabında ABD, Polonya'ya 16 seyyar füze rampası ve 208 Patriot füzesi temin edecek. Füzeler Polonya ile Rusya sınırındaki Kaliningrad bölgesi yakınlarına konuşlandırılacak.
Anlaşmanın ilk etabında ABD, Polonya'ya 16 seyyar füze rampası ve 208 Patriot füzesi temin edecek. Füzeler Polonya ile Rusya sınırındaki Kaliningrad bölgesi yakınlarına konuşlandırılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© REUTERS / Franciszek Mazur/Agencja Gazeta
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Polonya, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırında askeri sevkiyatların hızlandırılması için yol ve alt yapı inşa etmeye hazırlanıyor. Projenin 2025 yılında tamamlanması beklenirken, bölgede tansiyon yükseliyor.
Polonya, Rusya’nın Kaliningrad bölgesi sınırına hızlı askeri ve güvenlik güçleri sevkiyatını sağlamak amacıyla yol ve alt yapı inşa etmeyi planlıyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Duszczyk 29 Aralık’ta yaptığı açıklamada projenin önümüzdeki aylarda başlayacağını ve 2025 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.
Duszczyk, yolun Polonya’nın savunma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı ancak proje hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
Polonya, Kasım ayında Kaliningrad sınırında savunma tahkimatı çalışmalarını başlatmıştı. İlk etapta Dąbrówka köyü yakınlarında tamamlanan tahkimatlar, 3 bin 500’den fazla beton bariyer içeriyor. Ayrıca, sınır güvenliğini artırmak için gelişmiş bir gözetleme sistemi kurulması planlanıyor.
Polonya, daha önce Belarus ile olan 400 kilometrelik sınırında da benzer bir tahkimat inşasına başlamıştı. Polonya hükümeti, bu projeyi Rusya ve Belarus'ya karşı yürütülen 'hibrit savaş taktikleri' kapsamı dahilinde açıklamıştı.
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