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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1098114808.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T13:16+0300
2025-07-24T13:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerinin vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, son bir gün içerisinde 1285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Ayrıca Ukrayna’nın 6 güdümlü uçak bombası, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 217 İHA’sı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/lubnanli-uzman-pasinyan-diktatorluk-pesinde-kosuyor-1098114478.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu

13:16 24.07.2025 (güncellendi: 13:21 24.07.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerinin vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, son bir gün içerisinde 1285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ayrıca Ukrayna’nın 6 güdümlü uçak bombası, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 217 İHA’sı engellendi.
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