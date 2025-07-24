https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1098114808.html

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T13:16+0300

2025-07-24T13:16+0300

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ukrayna

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerinin vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, son bir gün içerisinde 1285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Ayrıca Ukrayna’nın 6 güdümlü uçak bombası, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 217 İHA’sı engellendi.

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat