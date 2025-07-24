https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1098114808.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T13:16+0300
2025-07-24T13:16+0300
2025-07-24T13:21+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerinin vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, son bir gün içerisinde 1285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Ayrıca Ukrayna’nın 6 güdümlü uçak bombası, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 217 İHA’sı engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/lubnanli-uzman-pasinyan-diktatorluk-pesinde-kosuyor-1098114478.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini vurdu
13:16 24.07.2025 (güncellendi: 13:21 24.07.2025)
Rus ordusunun dün gece hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece hassas silahlar ve taarruz İHA’lar ile düzenlenen grup saldırısında, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerinin ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerinin vurulduğu bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, son bir gün içerisinde 1285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, düşmanın bir tank ve 10 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ayrıca Ukrayna’nın 6 güdümlü uçak bombası, Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ile 217 İHA’sı engellendi.