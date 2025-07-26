https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/nasa-28-temmuz-pazartesi-icin-alarm-verdi-galata-kulesi-boyutundaki-goktasi-yaklasiyor-1098158746.html
NASA 28 Temmuz pazartesi için alarm verdi: Galata Kulesi boyutundaki göktaşı yaklaşıyor
NASA 28 Temmuz pazartesi için alarm verdi: Galata Kulesi boyutundaki göktaşı yaklaşıyor
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NASA, Galata Kulesi büyüklüğünde bir astreoidin 28 Temmuz'da Dünya'ya tehlikeyi derecede yakından geçeceği uyarısı yaptı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T16:33+0300
2025-07-26T16:33+0300
2025-07-26T16:33+0300
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Galata Kulesi kadar büyük bir asteroidin, 2025 OW kod adıyla 28 Temmuz’da Dünya’ya tehlikeli derecede yakın geçeceği açıklandı. NASA astreodin pazartesi günü Dünya’ya 393 bin mil (yaklaşık 632 bin km) mesafeye kadar yaklaşacağını duyurdu. Gökbilimciler tarafından “küçük ila orta büyüklükte” olarak sınıflandırılan 2025 OW asteroidinin Dünya ile çarpışma riski bulunmuyor.Saatte 47 bin mil hızla yaklaşıyor2025 OW asteroidinin saatte yaklaşık 47.000 mil (75.600 kilometre) hızla hareket ettiği bildirildi. Bu büyüklükteki bir asteroid, çıplak gözle ya da dürbünle görülemeyecek kadar küçük. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçtiğimiz Temmuz ayında 184 bin mil mesafeden geçen 2024 MK asteroidinin hızı saatte yaklaşık 34.000 mil olarak kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/yeni-dogmus-super-kutleli-kara-delik-ortaya-cikti-sonsuzluk-sembolu-seklini-aldi-1098105484.html
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nasa, dünya, göktaşı
NASA 28 Temmuz pazartesi için alarm verdi: Galata Kulesi boyutundaki göktaşı yaklaşıyor
NASA, Galata Kulesi büyüklüğünde bir astreoidin 28 Temmuz'da Dünya'ya tehlikeyi derecede yakından geçeceği uyarısı yaptı.
Galata Kulesi kadar büyük bir asteroidin, 2025 OW kod adıyla 28 Temmuz’da Dünya’ya tehlikeli derecede yakın geçeceği açıklandı. NASA astreodin pazartesi günü Dünya’ya 393 bin mil (yaklaşık 632 bin km) mesafeye kadar yaklaşacağını duyurdu. Gökbilimciler tarafından “küçük ila orta büyüklükte” olarak sınıflandırılan 2025 OW asteroidinin Dünya ile çarpışma riski bulunmuyor.
Saatte 47 bin mil hızla yaklaşıyor
2025 OW asteroidinin saatte yaklaşık 47.000 mil (75.600 kilometre) hızla hareket ettiği bildirildi. Bu büyüklükteki bir asteroid, çıplak gözle ya da dürbünle görülemeyecek kadar küçük. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçtiğimiz Temmuz ayında 184 bin mil mesafeden geçen 2024 MK asteroidinin hızı saatte yaklaşık 34.000 mil olarak kaydedilmişti.