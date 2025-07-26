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Meteoroloji'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı: Bu tarihlere dikkat, İstanbul dahil birçok kent 'kavrulacak'
Meteoroloji'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı: Bu tarihlere dikkat, İstanbul dahil birçok kent 'kavrulacak'
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu. 26 Temmuz-30 Temmuz arasında... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yayımladı. 27 Temmuz’dan itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.İstanbul 35, Edirne ve Kocaeli 40 dereceyi görecekMeteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak:Bu değerlerin, 26 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.Vatandaşa 11.00-16.00 saatleri için uyarıMGM, sıcaklık artışının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:"Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."Afrika sıcakları etkisini sürdürüyorAKOM’dan yapılan açıklamada, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ettiği belirtildi. İstanbul’da rüzgarlar zaman zaman serinlese de, sıcaklıkların 33-37 derece aralığında seyrettiği kaydedildi."İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken aralıklarla kuvvetli şekilde esen kuzeyli rüzgara rağmen sıcaklıkların 33 ve 37 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor."Yeni sıcak hava dalgası yoldaMeteoroloji, 26 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde yeni ve etkili bir sıcak hava dalgası beklendiğini açıkladı. Marmara başta olmak üzere, tüm bölgelerde sıcaklık artışının süreceği öngörülüyor.Hafta sonu sıcaklıkların Ankara'da 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/turkiye-kavruluyor-31-ilde-sicaklik-40-dereceyi-asti-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1098153537.html
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marmara sıcak hava uyarısı, i̇stanbul 35 derece, edirne 40 derece sıcaklık, akom hava durumu uyarısı, meteoroloji sıcaklık artışı, afrika sıcakları türkiye, 2025 temmuz sıcak hava dalgası
marmara sıcak hava uyarısı, i̇stanbul 35 derece, edirne 40 derece sıcaklık, akom hava durumu uyarısı, meteoroloji sıcaklık artışı, afrika sıcakları türkiye, 2025 temmuz sıcak hava dalgası

Meteoroloji'den yeni sıcak hava dalgası uyarısı: Bu tarihlere dikkat, İstanbul dahil birçok kent 'kavrulacak'

11:23 26.07.2025 (güncellendi: 11:26 26.07.2025)
© AAİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu. 26 Temmuz-30 Temmuz arasında sıcaklık İstanbul’da 35, Edirne ve Kocaeli’de 40 dereceyi bulacak. Vatandaşlara özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yayımladı. 27 Temmuz’dan itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul 35, Edirne ve Kocaeli 40 dereceyi görecek

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle olacak:
İstanbul: 35°C
Edirne: 40°C
Kırklareli: 39°C
Tekirdağ: 34°C
Kocaeli: 40°C
Sakarya: 39°C
Yalova: 35°C
Bu değerlerin, 26 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.

Vatandaşa 11.00-16.00 saatleri için uyarı

MGM, sıcaklık artışının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:
"Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Afrika sıcakları etkisini sürdürüyor

AKOM’dan yapılan açıklamada, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ettiği belirtildi. İstanbul’da rüzgarlar zaman zaman serinlese de, sıcaklıkların 33-37 derece aralığında seyrettiği kaydedildi.
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken aralıklarla kuvvetli şekilde esen kuzeyli rüzgara rağmen sıcaklıkların 33 ve 37 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor."

Yeni sıcak hava dalgası yolda

Meteoroloji, 26 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde yeni ve etkili bir sıcak hava dalgası beklendiğini açıkladı. Marmara başta olmak üzere, tüm bölgelerde sıcaklık artışının süreceği öngörülüyor.
Hafta sonu sıcaklıkların Ankara'da 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini belirtildi.
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
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