https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/merz-almanya-fransa-ve-ingiltere-ortadogu-politikasinda-adimlar-atacak-1098159324.html
Merz: Almanya, Fransa ve İngiltere Ortadoğu politikasında adımlar atacak
Merz: Almanya, Fransa ve İngiltere Ortadoğu politikasında adımlar atacak
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Ortadoğu politikasında ‘adımlar’ atacaklarını ifade etti. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T18:06+0300
2025-07-26T18:06+0300
2025-07-26T18:04+0300
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emmanuel macron
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filistin devleti
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önümüzdeki birkaç gün içinde ‘çok yakın koordinasyon’ içinde Ortadoğu politikasında ‘adımlar’ atacaklarını belirtti.Merz, "Emmanuel Macron ve Keir Starmer ile tam mutabakat. Bu sabah yaptığımız ortak telefon görüşmesinde Ortadoğu politikasında izleyeceğimiz yol konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde çok yakın bir koordinasyon içinde adımlar atacağız” ifadelerine yer verdi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın eylül ayındaki BM Genel Kurul toplantısında Filistin Devletini resmen tanıyacağını açıklamıştı. Ardından Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, Alman hükümetinin kısa vadede Filistin Devletini tanımak gibi bir planı olmadığını ifade etmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yakın müttefikleriyle birlikte Ortadoğu'da barış için bir ‘yol’üzerinde çalıştıklarını ve bunun bir adımının da Filistin Devleti'nin tanınması olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
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friedrich merz, almanya, fransa, i̇ngiltere, keir starmer, emmanuel macron, avrupa, ortadoğu, filistin devleti
Merz: Almanya, Fransa ve İngiltere Ortadoğu politikasında adımlar atacak
Almanya Başbakanı Merz, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önümüzdeki birkaç gün içinde Ortadoğu politikasında ‘adımlar’ atacaklarını ifade etti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önümüzdeki birkaç gün içinde ‘çok yakın koordinasyon’ içinde Ortadoğu politikasında ‘adımlar’ atacaklarını belirtti.
Merz, "Emmanuel Macron ve Keir Starmer ile tam mutabakat. Bu sabah yaptığımız ortak telefon görüşmesinde Ortadoğu politikasında izleyeceğimiz yol konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde çok yakın bir koordinasyon içinde adımlar atacağız” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın eylül ayındaki BM Genel Kurul toplantısında Filistin Devletini resmen tanıyacağını açıklamıştı. Ardından Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Cornelius, Alman hükümetinin kısa vadede Filistin Devletini tanımak gibi bir planı olmadığını ifade etmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yakın müttefikleriyle birlikte Ortadoğu'da barış için bir ‘yol’üzerinde çalıştıklarını ve bunun bir adımının da Filistin Devleti'nin tanınması olduğunu belirtmişti.