https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/mehmet-simsekten-kredi-notu-aciklamasi-ekonomimiz-olumlu-donguye-girdi-1098154346.html
Mehmet Şimşek'ten kredi notu açıklaması: 'Ekonomimiz olumlu döngüye girdi'
Mehmet Şimşek'ten kredi notu açıklaması: 'Ekonomimiz olumlu döngüye girdi'
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti. Görünüm ise "durağan" olarak belirlendi. Hazine ve... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T10:06+0300
2025-07-26T10:06+0300
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ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
kredi notu
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “B1” seviyesinden “Ba3” seviyesine yükseltti. Kuruluş, not görünümünü ise “durağan” olarak revize etti. Bu gelişme, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin artış gösterdiği yönünde yorumlandı.Şimşek: Ekonomimiz olumlu döngüye girdiKredi notundaki bu artış sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor."Enflasyon ve bütçe disiplinine vurguBakan Şimşek, açıklamasının devamında enflasyonla mücadele, cari açık yönetimi ve bütçe disiplini konularında kararlılık mesajı verdi:"Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız."Yapısal dönüşüm vurgusuŞimşek, sadece makro dengelere odaklanmadıklarını belirterek, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere, sanayide reformlara odaklanacaklarını ifade etti:"Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz."Bakan Şimşek, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:"Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fitch-urkiyenin-kredi-notunu-ve-gorunumunu-teyit-etti-enflasyon-ve-buyume-tahminleri-belitrildi-1098153355.html
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mehmet şimşek, hazine, kredi notu
mehmet şimşek, hazine, kredi notu
Mehmet Şimşek'ten kredi notu açıklaması: 'Ekonomimiz olumlu döngüye girdi'
10:06 26.07.2025 (güncellendi: 10:09 26.07.2025)
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti. Görünüm ise "durağan" olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz olumlu döngüye girdi" mesajını verdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “B1” seviyesinden “Ba3” seviyesine yükseltti. Kuruluş, not görünümünü ise “durağan” olarak revize etti. Bu gelişme, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin artış gösterdiği yönünde yorumlandı.
Şimşek: Ekonomimiz olumlu döngüye girdi
Kredi notundaki bu artış sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor."
Enflasyon ve bütçe disiplinine vurgu
Bakan Şimşek, açıklamasının devamında enflasyonla mücadele, cari açık yönetimi ve bütçe disiplini konularında kararlılık mesajı verdi:
"Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız."
Şimşek, sadece makro dengelere odaklanmadıklarını belirterek, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere, sanayide reformlara odaklanacaklarını ifade etti:
"Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz."
Bakan Şimşek, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
"Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."