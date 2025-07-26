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İstanbul'da arazi sahiplerine 'yangın' uyarısı: Son gün 2 Ağustos
İstanbul'da arazi sahiplerine 'yangın' uyarısı: Son gün 2 Ağustos
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, anız yangınlarına karşı arazi sahiplerini uyardı ve tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmelerinin zorunlu hale getirdi. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul valiliği
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Türkiye'de birçok yerde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele sürerken özellikle anız nedeniyle meydana gelen yangınlara karşı İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik, kentteki tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Son gün 2 AğustosSosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığının gözlemlendiğini ifade etti. Gül, "İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ankarada-eymir-golu-cevresinde-orman-yangini-1098157132.html
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i̇stanbul valiliği, orman yangını
i̇stanbul valiliği, orman yangını

İstanbul'da arazi sahiplerine 'yangın' uyarısı: Son gün 2 Ağustos

19:19 26.07.2025
Edirne'de geniş alanda etkili olan anız yangını
Edirne'de geniş alanda etkili olan anız yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
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İstanbul Valiliği, anız yangınlarına karşı arazi sahiplerini uyardı ve tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmelerinin zorunlu hale getirdi.
Türkiye'de birçok yerde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele sürerken özellikle anız nedeniyle meydana gelen yangınlara karşı İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik, kentteki tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Son gün 2 Ağustos

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığının gözlemlendiğini ifade etti. Gül, "İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.
Ankara’da Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
TÜRKİYE
Ankara'da Eymir Gölü çevresinde orman yangını: Havadan müdahale başladı, 'bölgeyi boşaltın' talimatı
12:48
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