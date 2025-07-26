https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/iranda-adliye-binasina-saldiri-5-kisi-hayatini-kaybetti-13-kisi-yaralandi-1098156005.html
İran'da adliye binasına saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
İran'da adliye binasına saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde adliye binasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T11:19+0300
2025-07-26T11:19+0300
2025-07-26T11:19+0300
dünya
i̇ran
saldırı
adliye
silahlı saldırı
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İran haber ajansı Tasnim'in haberine göre, Zahidan kentinde adliye binasına giren kimliği belirsiz 3 saldırgan ateş açtı. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.Daha önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinin Zahidan kentindeki adliye binasına kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirmişti.Gelen son bilgiye göre silahlı 3 saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/iran-duyurdu-nukleer-gorusmelerin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1098025586.html
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i̇ran, saldırı, adliye, silahlı saldırı
i̇ran, saldırı, adliye, silahlı saldırı
İran'da adliye binasına saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde adliye binasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran haber ajansı Tasnim'in haberine göre, Zahidan kentinde adliye binasına giren kimliği belirsiz 3 saldırgan ateş açtı. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Daha önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinin Zahidan kentindeki adliye binasına kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirmişti.
Gelen son bilgiye göre silahlı 3 saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.