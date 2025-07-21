https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/iran-duyurdu-nukleer-gorusmelerin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1098025586.html

İran duyurdu: Nükleer görüşmelerin yeri ve tarihi belli oldu

İran duyurdu: Nükleer görüşmelerin yeri ve tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

İran devlet televizyonu, İran'la İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirileceğini duyurdu. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T00:31+0300

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i̇ran nükleer anlaşması

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İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni bir görüşme turunu kabul etti.İran devlet televizyonuna göre; Görüşmelerin 25 Temmuz Cuma günü İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi. İran’ı toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Tahtrevançi ve Kazım Garibabadi'nin temsil edeceği açıklandı.İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri, daha önce 16 Mayıs’ta yine İstanbul’da İranlı yetkililerle bir araya gelmişti. Taraflar, ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakereler sürecinde bu görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/iranda-patlama-cok-sayida-yarali-1098024448.html

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ortadoğu, abd, i̇ran, i̇stanbul, avrupa, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri