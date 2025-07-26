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Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu

Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T18:56+0300

2025-07-26T18:56+0300

2025-07-26T18:56+0300

spor

türkiye

voleybol

türkiye 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı

şampiyon

şampiyonluk

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18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı. Gençler, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.Öte yandan Yaşam Suğra Akan, artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.

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