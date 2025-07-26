https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/genclerin-buyuk-basarisi-18-yas-alti-kadin-voleybol-takimi-sampiyon-oldu-1098161231.html
Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu
Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T18:56+0300
2025-07-26T18:56+0300
2025-07-26T18:56+0300
spor
türkiye
voleybol
türkiye 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı
şampiyon
şampiyonluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098160671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a6377406938cb8ecb4859d405e85601.jpg
18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı. Gençler, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.Öte yandan Yaşam Suğra Akan, artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/wimbledon-tek-kadinlarda-sampiyon-iga-swiatek-oldu-1097844699.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098160671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc02b87fe6c1a1acc1de8d91aeda2e11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, voleybol, türkiye 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı, şampiyon, şampiyonluk
türkiye, voleybol, türkiye 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı, şampiyon, şampiyonluk
Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.
18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı. Gençler, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.
Öte yandan Yaşam Suğra Akan, artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.