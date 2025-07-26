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Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu
Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T18:56+0300
2025-07-26T18:56+0300
spor
türkiye
voleybol
türkiye 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı
şampiyon
şampiyonluk
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18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı. Gençler, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.Öte yandan Yaşam Suğra Akan, artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.
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türkiye, voleybol, türkiye 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı, şampiyon, şampiyonluk
türkiye, voleybol, türkiye 18 yaş altı kadın voleybol milli takımı, şampiyon, şampiyonluk

Gençlerin büyük başarısı: 18 yaş altı kadın voleybol takımı şampiyon oldu

18:56 26.07.2025
© Umeys SulejmanTürkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Umeys Sulejman
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.
18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı. Gençler, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
© Umeys SulejmanTürkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı
© Umeys Sulejman
Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.
Öte yandan Yaşam Suğra Akan, artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.
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