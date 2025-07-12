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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/wimbledon-tek-kadinlarda-sampiyon-iga-swiatek-oldu-1097844699.html
Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Iga Swiatek oldu
Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Iga Swiatek oldu
Sputnik Türkiye
Wimbledon tek kadınlar finalinde Iga Swiatek, Amanda Anisimova'yı 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T19:36+0300
2025-07-12T19:36+0300
spor
wimbledon
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Wimbledon tek kadınlar finalinde Amanda Anisimova'yı 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden Iga Swiatek, şampiyon oldu. Polonyalı sporcu kariyerinin 6. grand slam zaferini kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/novak-djokovic-flavio-cobolliyi-3-1-yenerek-wimbledonda-yari-finale-yukseldi--1097755407.html
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wimbledon, iga swiatek
wimbledon, iga swiatek

Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Iga Swiatek oldu

19:36 12.07.2025
© AFP 2023Iga Swiatek
Iga Swiatek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AFP 2023
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Wimbledon tek kadınlar finalinde Iga Swiatek, Amanda Anisimova'yı 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Wimbledon tek kadınlar finalinde Amanda Anisimova'yı 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden Iga Swiatek, şampiyon oldu.
Polonyalı sporcu kariyerinin 6. grand slam zaferini kazandı.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
SPOR
Novak Djokovic, Flavio Cobolli'yi 3-1 yenerek Wimbledon'da yarı finale yükseldi
9 Temmuz, 22:09
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