https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fransada-3-turk-urunu-raflardan-toplatiliyor-derhal-tuketmeyi-birakin-uyarisi-yapildi-1098159144.html

Fransa'da 3 Türk ürünü raflardan toplatılıyor: Derhal tüketmeyi bırakın uyarısı yapıldı

Fransa'da 3 Türk ürünü raflardan toplatılıyor: Derhal tüketmeyi bırakın uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Fransa aralarında üç Türk markasının da bulunduğu bazı ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verdi. Ürünlerin insan sağlığı için ciddi riskler taşıdığı... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T17:49+0300

2025-07-26T17:49+0300

2025-07-26T17:49+0300

sağlik

fransa

pestisit

sağlığa zararlı

zararlı içerik

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Fransa’da Listeria, Salmonella ve E. coli gibi bakterileri barındıran veya belirlenen normların üzerinde pestisit içeren 53 ürün için raflardan toplatılma kararı verdi. Ürünler arasında Türk ürünleri de yer alıyor. Toplatılma kararı verilen ürünlerin Suntat-Yaprak Sarma Konservesi, Gourmet Çelebi Fındık Ezmesi ve Destan Fıstık Kreması olduğu açıklandı. Toplam 53 ürün için karar verildiFransa Tüketici Koruma Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde halk sağlığını tehdit eden bir çok ürünü tespit etti. Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü (DGCCRF), son yedi gün içinde ciddi sağlık riskleri taşıyan 53 gıda ürününü piyasadan toplattı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Listeria, Salmonella, E. coli ve yasaklı pestisit kalıntıları, geri çağırmaların başlıca gerekçeleri arasında yer aldı. Listede üç Türk menşeli ürün de bulunuyor.Üç Türk markası için de toplatılma kararı çıktıToplatılmasına karar verilen 3 Türk ürünü ve Fransız yetkililerin gerekçeleri ise şöyle:Suntat – Yaprak Sarma Konservesi: 10’dan fazla yasaklı veya sınırın üzerinde pestisit tespit edildi. Bu maddelerden biri olan dimetomorf, sağlık açısından yüksek risk taşıyorGourmet Çelebi – Fındık Ezmesi: Ürünün içeriğinde yer fıstığı, badem ve Antep fıstığı gibi alerjen bileşenler bulunmasına rağmen ambalaj üzerinde bu bilgiler yer almadı. Bu durum, alerjik bireyler için hayati tehlike oluşturabilir.Destan – Fıstık Kreması: Üründe süt alerjeni bulunmasına rağmen etiketlemede bu bilgi yer almadı. Süt alerjisi olan bireylerin tüketmesi durumunda ciddi reaksiyonlar oluşabilir.Derhal tüketmeyi bırakın uyarısıFransız yetkililer, tüketicilerin bu ürünleri derhal tüketmeyi bırakmalarını ve satın aldıkları yerlerle iletişime geçerek ürünleri iade etmelerini tavsiye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-markanin-oda-kokusu-icin-karar-verildi-piyasadan-toplatilacak-1098111451.html

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fransa, pestisit , sağlığa zararlı, zararlı içerik