https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-markanin-oda-kokusu-icin-karar-verildi-piyasadan-toplatilacak-1098111451.html
Ünlü markanın oda kokusu için karar verildi: Piyasadan toplatılacak
Ünlü markanın oda kokusu için karar verildi: Piyasadan toplatılacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Yataş marka oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T11:49+0300
2025-07-24T11:49+0300
2025-07-24T11:49+0300
yaşam
yataş
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
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Ticaret Bakanlığı, Yataş marka çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ambalajıyla ilgili sorunlar sıralandıBakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık açısından riskli olan ürünler listesine yeni bir ürün daha ekledi. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Yataş markasına ait bir oda kokusunun paketlemesinde bazı usulsüzlükler tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, "Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir." ifadeleri yer aldıİlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/aileler-dikkat-iki-cocuk-urunu-daha-guvensiz-bulundu-piyasadan-toplatiliyor-1097497487.html
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yataş, ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
yataş, ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
Ünlü markanın oda kokusu için karar verildi: Piyasadan toplatılacak
Ticaret Bakanlığı, Yataş marka oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, Yataş marka çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ambalajıyla ilgili sorunlar sıralandı
Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık açısından riskli olan ürünler listesine yeni bir ürün daha ekledi. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Yataş markasına ait bir oda kokusunun paketlemesinde bazı usulsüzlükler tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, "Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir." ifadeleri yer aldı
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.