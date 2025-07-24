https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-markanin-oda-kokusu-icin-karar-verildi-piyasadan-toplatilacak-1098111451.html

Ünlü markanın oda kokusu için karar verildi: Piyasadan toplatılacak

Ünlü markanın oda kokusu için karar verildi: Piyasadan toplatılacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Yataş marka oda kokusunun satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T11:49+0300

2025-07-24T11:49+0300

2025-07-24T11:49+0300

yaşam

yataş

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

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Ticaret Bakanlığı, Yataş marka çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ambalajıyla ilgili sorunlar sıralandıBakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık açısından riskli olan ürünler listesine yeni bir ürün daha ekledi. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Yataş markasına ait bir oda kokusunun paketlemesinde bazı usulsüzlükler tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, "Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir." ifadeleri yer aldıİlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/aileler-dikkat-iki-cocuk-urunu-daha-guvensiz-bulundu-piyasadan-toplatiliyor-1097497487.html

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Sputnik Türkiye

yataş, ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)