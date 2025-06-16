https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/resmi-aciklama-geldi-formula-1-turkiyeye-donecek-mi--1097058448.html

Resmi açıklama geldi: Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?

Resmi açıklama geldi: Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?

Sputnik Türkiye

Formula 1'in takviminde Türkiye'nin yer alması için başvuru yapıldı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T12:38+0300

2025-06-16T12:38+0300

2025-06-16T12:38+0300

türki̇ye

formula 1 (f1)

formula 1

formula 1 dünya şampiyonası

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 hakkında konuştu.Üçlertoprağı, "Formula 1 takviminde uzun yıllar kalmak için teklif yaptık." dedi.Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?NTV'nin haberine göre Üçlertoprağı sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye, Formula 1'e 2005, 2011 ve 2021 yılları arasında ev sahipliği yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/formula-1de-monaco-grand-prixsini-lando-norris-kazandi-1096502807.html

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formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası