https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/resmi-aciklama-geldi-formula-1-turkiyeye-donecek-mi--1097058448.html
Resmi açıklama geldi: Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?
Resmi açıklama geldi: Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?
Sputnik Türkiye
Formula 1'in takviminde Türkiye'nin yer alması için başvuru yapıldı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T12:38+0300
2025-06-16T12:38+0300
2025-06-16T12:38+0300
türki̇ye
formula 1 (f1)
formula 1
formula 1 dünya şampiyonası
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 hakkında konuştu.Üçlertoprağı, "Formula 1 takviminde uzun yıllar kalmak için teklif yaptık." dedi.Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?NTV'nin haberine göre Üçlertoprağı sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye, Formula 1'e 2005, 2011 ve 2021 yılları arasında ev sahipliği yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/formula-1de-monaco-grand-prixsini-lando-norris-kazandi-1096502807.html
türki̇ye
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formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası
formula 1 (f1), formula 1, formula 1 dünya şampiyonası
Resmi açıklama geldi: Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?
Formula 1'in takviminde Türkiye'nin yer alması için başvuru yapıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 hakkında konuştu.
Üçlertoprağı, "Formula 1 takviminde uzun yıllar kalmak için teklif yaptık." dedi.
Formula 1 Türkiye'ye dönecek mi?
NTV'nin haberine göre Üçlertoprağı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Formula 1'in en kısa sürede ülkemize dönmesini amaçlıyoruz. 2026 takvim sezonu için görüşmelerde bulunduk. Madrid GP şu an yarışılabilir halde değil.”
Türkiye, Formula 1'e 2005, 2011 ve 2021 yılları arasında ev sahipliği yaptı.