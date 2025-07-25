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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti-1098151574.html
Moody's Türkiye’nin kredi notunu yükseltti
Moody's Türkiye’nin kredi notunu yükseltti
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T23:57+0300
2025-07-26T00:29+0300
ekonomi̇
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Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden Ba3'e yükseltti. Kuruluş, yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini görünümü ise 'pozitif'ten 'durağan'a revize ettiğini açıkladı.Moody’s, daha önce Temmuz 2024’te yaptığı not artışıyla Türkiye’nin kredi notunu B3’ten B1’e yükseltmiş ve görünümünü 'Pozitif' olarak belirlemişti. Ocak 2025’te yapılan değerlendirmede ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, kredi notu B1 seviyesinde korunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/108-yil-sonra-bir-ilk-moodys-abdnin-kredi-notunu-dusurdu-1096294316.html
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Moody's Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

23:57 25.07.2025 (güncellendi: 00:29 26.07.2025)
© AAMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden Ba3'e yükseltti. Görünüm ise pozitif'ten durağan'a revize edildi.
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden Ba3'e yükseltti.
Kuruluş, yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini görünümü ise 'pozitif'ten 'durağan'a revize ettiğini açıkladı.
Moody’s, daha önce Temmuz 2024’te yaptığı not artışıyla Türkiye’nin kredi notunu B3’ten B1’e yükseltmiş ve görünümünü 'Pozitif' olarak belirlemişti.
Ocak 2025’te yapılan değerlendirmede ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, kredi notu B1 seviyesinde korunmuştu.
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
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