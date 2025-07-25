https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti-1098151574.html

Moody's Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Moody's Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Sputnik Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T23:57+0300

2025-07-25T23:57+0300

2025-07-26T00:29+0300

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Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B1 seviyesinden Ba3'e yükseltti. Kuruluş, yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini görünümü ise 'pozitif'ten 'durağan'a revize ettiğini açıkladı.Moody’s, daha önce Temmuz 2024’te yaptığı not artışıyla Türkiye’nin kredi notunu B3’ten B1’e yükseltmiş ve görünümünü 'Pozitif' olarak belirlemişti. Ocak 2025’te yapılan değerlendirmede ise herhangi bir değişiklik yapılmamış, kredi notu B1 seviyesinde korunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/108-yil-sonra-bir-ilk-moodys-abdnin-kredi-notunu-dusurdu-1096294316.html

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