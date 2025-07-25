https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/yenifakili-belediye-baskani-musa-sariaslan-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1098135938.html
Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti
Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yozgat'ın Eskiören ile Nevşehir'in Merdanali köyü... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T11:58+0300
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Yozgat’ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olay, Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda meydana geldi.Araç şarampole devrildiEdinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Musa Sarıaslan’ın kullandığı makam aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada Belediye Başkanı Sarıaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Musa Sarıaslan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den Yenifakılı Belediye Başkanı olarak seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ekrem-imamoglu-hastaneye-goturuldu-1098135832.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yozgat, musa sarıaslan
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yozgat, musa sarıaslan
Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti
Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yozgat'ın Eskiören ile Nevşehir'in Merdanali köyü arasındaki yolda şarampole devrilen araçta iki kişi yaralandı. Sarıaslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilmişti.
Yozgat’ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Olay, Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Musa Sarıaslan’ın kullandığı makam aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Belediye Başkanı Sarıaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Musa Sarıaslan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den Yenifakılı Belediye Başkanı olarak seçilmişti.