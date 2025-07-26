https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/eski-besiktasli-futbolcu-omer-sismanoglu-94-milyon-tlsini-kayip-menajerinden-sikayetci-oldu-1098161630.html

Eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun 9.4 milyon TL'sini kayıp: Menajerinden şikayetçi oldu

Eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun 9.4 milyon TL'sini kayıp: Menajerinden şikayetçi oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nın eski oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, hesaplarında bulunan 9.4 milyon TL'sinin menajerine aktarıldığını fark etti. Şişmanoğlu... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T20:08+0300

2025-07-26T20:08+0300

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türki̇ye

beşiktaş

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

dolandırıcılık

ömer şişmanoğlu

futbolcu

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Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımda forma giyen eski futbolcu Ömer Şişmanoğlu banka hesaplarında bulunan 9.4 milyon TL'nin kendisinin haberi olmadan menajerinin hesabına aktarılması üzerine soluğu savcılıkta aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekol TV'nin haberine göre eski futbolcu Ömer Şişmanoğlu, iki farklı bankada bulunan döviz hesaplarından farklı tarihlerde yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını fark etti. Yaklaşık 9.4 milyon lirasının hesaplarında olmadığını belirleyen Şişmanoğlu, emniyette parasının bilgisi dışında menajerine gittiğini iddia etti. Savcılık soruşturma başlattıÖmer Şişmanoğlu, menajeriyle aralarında resmi bir sözleşme olduğunu fakat para transferi için kendisine herhangi bir vekaletname vermediğini söyledi. Ömer Şişmanoğlu bu olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve savcılık soruşturma başlattı.

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beşiktaş, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, ömer şişmanoğlu, futbolcu