https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/eski-besiktasli-futbolcu-omer-sismanoglu-94-milyon-tlsini-kayip-menajerinden-sikayetci-oldu-1098161630.html
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun 9.4 milyon TL'sini kayıp: Menajerinden şikayetçi oldu
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun 9.4 milyon TL'sini kayıp: Menajerinden şikayetçi oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nın eski oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, hesaplarında bulunan 9.4 milyon TL'sinin menajerine aktarıldığını fark etti. Şişmanoğlu... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T20:08+0300
2025-07-26T20:08+0300
2025-07-26T20:10+0300
türki̇ye
beşiktaş
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
dolandırıcılık
ömer şişmanoğlu
futbolcu
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Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımda forma giyen eski futbolcu Ömer Şişmanoğlu banka hesaplarında bulunan 9.4 milyon TL'nin kendisinin haberi olmadan menajerinin hesabına aktarılması üzerine soluğu savcılıkta aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekol TV'nin haberine göre eski futbolcu Ömer Şişmanoğlu, iki farklı bankada bulunan döviz hesaplarından farklı tarihlerde yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını fark etti. Yaklaşık 9.4 milyon lirasının hesaplarında olmadığını belirleyen Şişmanoğlu, emniyette parasının bilgisi dışında menajerine gittiğini iddia etti. Savcılık soruşturma başlattıÖmer Şişmanoğlu, menajeriyle aralarında resmi bir sözleşme olduğunu fakat para transferi için kendisine herhangi bir vekaletname vermediğini söyledi. Ömer Şişmanoğlu bu olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve savcılık soruşturma başlattı.
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beşiktaş, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, ömer şişmanoğlu, futbolcu
beşiktaş, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, dolandırıcılık, ömer şişmanoğlu, futbolcu
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun 9.4 milyon TL'sini kayıp: Menajerinden şikayetçi oldu
20:08 26.07.2025 (güncellendi: 20:10 26.07.2025)
Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nın eski oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, hesaplarında bulunan 9.4 milyon TL'sinin menajerine aktarıldığını fark etti. Şişmanoğlu, menajerinden şikayetçi oldu.
Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımda forma giyen eski futbolcu Ömer Şişmanoğlu banka hesaplarında bulunan 9.4 milyon TL'nin kendisinin haberi olmadan menajerinin hesabına aktarılması üzerine soluğu savcılıkta aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ekol TV'nin haberine göre eski futbolcu Ömer Şişmanoğlu, iki farklı bankada bulunan döviz hesaplarından farklı tarihlerde yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını fark etti. Yaklaşık 9.4 milyon lirasının hesaplarında olmadığını belirleyen Şişmanoğlu, emniyette parasının bilgisi dışında menajerine gittiğini iddia etti.
Savcılık soruşturma başlattı
Ömer Şişmanoğlu, menajeriyle aralarında resmi bir sözleşme olduğunu fakat para transferi için kendisine herhangi bir vekaletname vermediğini söyledi. Ömer Şişmanoğlu bu olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve savcılık soruşturma başlattı.