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Dev yumurta şirketine kayyum atandı: HAKMAR bünyesinde olduğu ortaya çıktı
Dev yumurta şirketine kayyum atandı: HAKMAR bünyesinde olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da yumurta üretimi yapan YUMTAT şirketine kayyum atandı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T16:59+0300
2025-07-26T16:59+0300
ekonomi̇
afyonkarahisar
fetö
hakmar
zeki doruk
kayyum
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FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösteren Afyonkarahisar’daki bir şirkete daha kayyum atandığı öğrenildi.FETÖ'ye finans sağladıkları iddiası Ekonomim'in haberine göre, Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’ye finans sağladığı iddiasıyla bu şirketlerin sahibi Zeki Doruk’un mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atanan firmalardan birinin de Afyonkarahisar’da yumurta üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi.Günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesine sahipAfyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT’ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı Haydar Kaya olarak biliniyor. YUMTAT’ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/feto-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-hakmarin-sahibi-zeki-doruk-tutuklandi-1097993772.html
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afyonkarahisar, fetö, hakmar, zeki doruk, kayyum
afyonkarahisar, fetö, hakmar, zeki doruk, kayyum

Dev yumurta şirketine kayyum atandı: HAKMAR bünyesinde olduğu ortaya çıktı

16:59 26.07.2025
© Sputnik / Александр КряжевRusya yumurta
Rusya yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Afyonkarahisar'da yumurta üretimi yapan YUMTAT şirketine kayyum atandı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösteren Afyonkarahisar’daki bir şirkete daha kayyum atandığı öğrenildi.

FETÖ'ye finans sağladıkları iddiası

Ekonomim'in haberine göre, Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’ye finans sağladığı iddiasıyla bu şirketlerin sahibi Zeki Doruk’un mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atanan firmalardan birinin de Afyonkarahisar’da yumurta üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi.

Günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesine sahip

Afyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT’ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı Haydar Kaya olarak biliniyor. YUMTAT’ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Hakmar'a operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
TÜRKİYE
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmıştı: HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tutuklandı
18 Temmuz, 17:50
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