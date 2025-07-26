https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/dev-yumurta-sirketine-kayyum-atandi-hakmar-bunyesinde-oldugu-ortaya-cikti-1098158865.html

Dev yumurta şirketine kayyum atandı: HAKMAR bünyesinde olduğu ortaya çıktı

Dev yumurta şirketine kayyum atandı: HAKMAR bünyesinde olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da yumurta üretimi yapan YUMTAT şirketine kayyum atandı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T16:59+0300

2025-07-26T16:59+0300

2025-07-26T16:59+0300

ekonomi̇

afyonkarahisar

fetö

hakmar

zeki doruk

kayyum

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FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösteren Afyonkarahisar’daki bir şirkete daha kayyum atandığı öğrenildi.FETÖ'ye finans sağladıkları iddiası Ekonomim'in haberine göre, Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’ye finans sağladığı iddiasıyla bu şirketlerin sahibi Zeki Doruk’un mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atanan firmalardan birinin de Afyonkarahisar’da yumurta üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi.Günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesine sahipAfyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT’ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı Haydar Kaya olarak biliniyor. YUMTAT’ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/feto-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-hakmarin-sahibi-zeki-doruk-tutuklandi-1097993772.html

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