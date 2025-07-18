https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/feto-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-hakmarin-sahibi-zeki-doruk-tutuklandi-1097993772.html

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmıştı: HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tutuklandı

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınmıştı: HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tutuklandı

Sputnik Türkiye

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T17:50+0300

2025-07-18T17:50+0300

2025-07-18T17:50+0300

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HAKMAR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 kişi tutuklandı.Ne olmuştu?MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlenmişti.Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edilmişti.Şifreli kapılar ortaya çıkmıştıHAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşılmıştı.Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlenmişti.Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

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hakmar, fetö, fetullahçı terör örgütü, tutuklama, zeki doruk