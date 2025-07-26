https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/dem-parti-heyetinden-imrali-ziyareti-sonrasi-aciklama-kurulacak-komisyonun-surece-katki-sunmasi-1098153713.html
DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama: Kurulacak komisyonun sürece katkı sunması bekleniyor
DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama: Kurulacak komisyonun sürece katkı sunması bekleniyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetinin dün İmralı'ya gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. DEM Parti İmralı heyeti, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmenin... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T09:40+0300
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DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşan heyet dün İmralı'ya gitti. Heyet, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.Açıklamada görüşmenin 3,5 saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede; DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve siyasi parti lideriyle yaptığı görüşmelerin değerlendirildiği aktarıldı.Açıklamanın devamında "11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı" denildi.Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiğinin aktarıldığı açıklamada "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/turkiye-kavruluyor-31-ilde-sicaklik-40-dereceyi-asti-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1098153537.html
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dem parti, abdullah öcalan, i̇mralı
dem parti, abdullah öcalan, i̇mralı
DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama: Kurulacak komisyonun sürece katkı sunması bekleniyor
DEM Parti heyetinin dün İmralı'ya gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. DEM Parti İmralı heyeti, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmenin 3.5 saat sürdüğünü belirtti.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşan heyet dün İmralı'ya gitti. Heyet, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
Açıklamada görüşmenin 3,5 saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede; DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve siyasi parti lideriyle yaptığı görüşmelerin değerlendirildiği aktarıldı.
Açıklamanın devamında "11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı" denildi.
Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiğinin aktarıldığı açıklamada "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.