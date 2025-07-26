https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bursada-orman-yangini-ruzgarin-etkisiyle-buyuyen-yangina-mudahale-suruyor-1098162628.html
Bursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor
Bursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa 'da Gürsü ve Kestel arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T20:29+0300
2025-07-26T20:29+0300
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının etkisiyle büyüyen yangında vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Havadan ve karadan müdahale sürüyorYangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplerle birlikte yangına müdahale ediyor. Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/istanbulda-arazi-sahiplerine-yangin-uyarisi-son-gun-2-agustos-1098161354.html
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bursa, kestel, orman yangını
bursa, kestel, orman yangını
Bursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor
Bursa 'da Gürsü ve Kestel arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının etkisiyle büyüyen yangında vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplerle birlikte yangına müdahale ediyor. Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.