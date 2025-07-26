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Batı medyası: Almanya, Ukrayna'ya üç Patriot hava savunma sistemi teslim etti
Batı medyası: Almanya, Ukrayna'ya üç Patriot hava savunma sistemi teslim etti
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Ukrayna'ya üç Patriot hava savunma sistemi teslim ettiği ve yeni teslimatlar hakkında görüşmeler yaptığı ileri sürüldü. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T16:27+0300
2025-07-26T16:27+0300
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Washington Post (WP) gazetesinin isimlerini açıklamadığı bürokratlara dayandırdığı habere göre, Almanya Ukrayna'ya üç Patriot sistemi gönderdi.Haberde, “Berlin, Ukrayna'ya üç sistem teslim etti ve Washington'la yeni sistemler gönderme ve (kendi cephaneliklerini) yenileme konularında görüşmeler yapıyor” ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca ABD'nin, Avrupa ülkelerinin hesabından düşülmek üzere Ukrayna ordusuna silah tedariki girişiminin ayrıca radar ve elektronik harp sistemlerini, insansız hava araçları ve topçu mühimmat önleyicilerinin gönderilmesini de içerebileceği belirtiliyor.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin’in Ukrayna'ya iki Patriot sistemi vermeye hazır olduğunu, ancak bunun için cephaneliklerin ABD tarafından 6 ya da 8 ay içinde yenilenmesinin garanti edilmesi gerektiğini söylemişti. Pistorius Pazartesi günü ise, ABD ile yapılan anlaşmaların Kiev rejimine 5 sistemin teslimatını içerdiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı aynı gün Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da üç Patriot fırlatıcısını imha ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/almanya-savunma-bakani-pistorius-almanya-ukraynaya-iki-patriot-sistemi-vermeye-hazir-1098070931.html
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washington post, almanya, patriot, ukrayna, kiev, berlin

Batı medyası: Almanya, Ukrayna'ya üç Patriot hava savunma sistemi teslim etti

16:27 26.07.2025
© Fotoğraf : ABD Savunma BakanlığıPatriot hava savunma sistemi
Patriot hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Fotoğraf : ABD Savunma Bakanlığı
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Almanya’nın Ukrayna'ya üç Patriot hava savunma sistemi teslim ettiği ve yeni teslimatlar hakkında görüşmeler yaptığı ileri sürüldü.
Washington Post (WP) gazetesinin isimlerini açıklamadığı bürokratlara dayandırdığı habere göre, Almanya Ukrayna'ya üç Patriot sistemi gönderdi.
Haberde, “Berlin, Ukrayna'ya üç sistem teslim etti ve Washington'la yeni sistemler gönderme ve (kendi cephaneliklerini) yenileme konularında görüşmeler yapıyor” ifadelerine yer verildi.
Makalede ayrıca ABD'nin, Avrupa ülkelerinin hesabından düşülmek üzere Ukrayna ordusuna silah tedariki girişiminin ayrıca radar ve elektronik harp sistemlerini, insansız hava araçları ve topçu mühimmat önleyicilerinin gönderilmesini de içerebileceği belirtiliyor.
Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin’in Ukrayna'ya iki Patriot sistemi vermeye hazır olduğunu, ancak bunun için cephaneliklerin ABD tarafından 6 ya da 8 ay içinde yenilenmesinin garanti edilmesi gerektiğini söylemişti. Pistorius Pazartesi günü ise, ABD ile yapılan anlaşmaların Kiev rejimine 5 sistemin teslimatını içerdiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı aynı gün Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da üç Patriot fırlatıcısını imha ettiğini bildirmişti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Almanya Ukrayna'ya iki Patriot sistemi vermeye hazır
23 Temmuz, 00:23
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