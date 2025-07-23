https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/almanya-savunma-bakani-pistorius-almanya-ukraynaya-iki-patriot-sistemi-vermeye-hazir-1098070931.html

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Almanya Ukrayna'ya iki Patriot sistemi vermeye hazır

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Almanya Ukrayna'ya iki Patriot sistemi vermeye hazır

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya’nın cephaneliğinin yenilenmesi şartıyla Ukrayna'ya iki Patriot sistemi vermeye hazır olduğunu açıkladı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

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avrupa

donald trump

alman ordusu (bundeswehr)

rusya savunma bakanlığı

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bavyera'nın Erding kasabasındaki bir askeri enstitüyü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya iki Patriot sistemi vermeye hazır olduğunu, ancak bunun için cephaneliklerin altı ya da sekiz ay içinde yenilenmesinin garanti edilmesi gerektiğini söyledi.Pistorius, "Sistemlerimizden ikisini (Patriot) verebiliriz, ancak bunun için altı ila sekiz ay içinde değiştirileceklerine dair güvenilir bir garantimiz olması gerekiyor” dedi.Daha uzun bir zaman diliminin topçuların eğitimini aksatacağı için Bundeswehr üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını vurgulayan Pistorius, Alman hükümetinin iki Patriot sistemi için ödeme yapmaya hazır olduğunu belirtti.22 Temmuz’da yaptığı açıklamada Pistorius, ABD ile yapılan anlaşmaların Kiev rejimine beş Patriot sisteminin teslimini de içerdiğini belirtmişti. Aynı gün Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da Patriot hava savunma sisteminin üç fırlatma rampasını imha ettiğini açıklamıştı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti. Yeni teslimatların sadece Patriot füzelerini değil hava savunma sistemlerini de kapsayacağı belirtilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

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boris pistorius, almanya, ukrayna, patriot, rusya, avrupa, donald trump, alman ordusu (bundeswehr), rusya savunma bakanlığı, avrupa birliği