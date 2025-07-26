https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bakan-yumakli-antalya-muratpasadaki-orman-yangini-tamamen-manisa-akhisardaki-ise-buyuk-olcude-1098152597.html
Bakan Yumaklı: Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T01:27+0300
2025-07-26T01:27+0300
2025-07-26T01:27+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
antalya
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Manisa’nın Akhisar ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde denetim altına alındığını duyurdu.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/valilik-duyurdu-mangal-yakmak-1-ay-yasaklandi-1098150663.html
türki̇ye
antalya
akhisar
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i̇brahim yumaklı, antalya, akhisar
i̇brahim yumaklı, antalya, akhisar
Bakan Yumaklı: Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Manisa’nın Akhisar ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde denetim altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış; Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz.