https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bakan-yumakli-antalya-muratpasadaki-orman-yangini-tamamen-manisa-akhisardaki-ise-buyuk-olcude-1098152597.html

Bakan Yumaklı: Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T01:27+0300

2025-07-26T01:27+0300

2025-07-26T01:27+0300

türki̇ye

i̇brahim yumaklı

antalya

akhisar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098070608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d224c2edce227108ee2554034654afcb.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Manisa’nın Akhisar ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde denetim altına alındığını duyurdu.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/valilik-duyurdu-mangal-yakmak-1-ay-yasaklandi-1098150663.html

türki̇ye

antalya

akhisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim yumaklı, antalya, akhisar