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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/fidan-uyarimizi-vermek-zorundaydik-1098150912.html
Fidan: Uyarımızı vermek zorundaydık
Fidan: Uyarımızı vermek zorundaydık
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere değindi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Suriye'deki son gelişmelere ve "Müdahale ederiz" beyanına değinen Fidan, şöyle konuştu:Ayrıca Fidan, 10 Mart'ta Suriye ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasının ve terör örgütü YPG'nin silah bırakmasının beklendiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogan-bu-hafta-putin-ve-trumpla-gorusebilirim-1098142397.html
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hakan fidan, suriye, i̇srail, benyamin netanyahu

Fidan: Uyarımızı vermek zorundaydık

22:33 25.07.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı XHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı X
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere değindi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye'deki son gelişmelere ve "Müdahale ederiz" beyanına değinen Fidan, şöyle konuştu:

Suriye'nin bölünmesinden, istikrarsızlığından faydalanacak aktörlerin Suriye'nin içinde bulunduğu çaresizlik ve ümitsizlik çukurunda debelenmesini görüyorduk. Başta İsrail'in böyle bir amacı olduğunu düşünüyoruz. Netanyahu bunu açıkça ifade etti.

Süveyda'daki olayları fırsat bilen bazı diğer grupların hareketlendiğini gördük. Biz iktidar olarak uyarımızı vermek zorundaydık. Çünkü Suriye'de birlik bütünlük istiyoruz. Oradaki grupların bunun altın dengesini bulup o formülle gitmeleri gerekiyor.

Biz İsrail'e hem kendi istihbarat kanallarımız üzerinden, ister muhataplarımız üzerinden aynı mesajı gönderiyoruz. Bizim gizli ajandamız yok. Biz diyoruz ki hiçbir ülke Suriye'ye tehdit oluşturmasın, Suriye de kimseye tehdit oluşturmasın. Bizim anlayışımız bu.

Biz bölgenin evlatları olarak barış içinde yaşamayı becermemiz, bu sistemi kurmayı becermemiz lazım.

İşbirliği yapmak kadar normal bir şey yok. Biz bunu Irak ile başka ülkelerle de yapıyoruz, Suriye'de neden yapmayalım. Suriye'de temel devletkurumlarının yeniden yapılandırılması konusunda çok ciddi yardımlara ihtiyacı var.

Ayrıca Fidan, 10 Mart'ta Suriye ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasının ve terör örgütü YPG'nin silah bırakmasının beklendiğini ifade etti.
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