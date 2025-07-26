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Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 4 üyesini açıkladı
Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 4 üyesini açıkladı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kurulacak Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun 4 üyesini açıkladı. MHP'den komisyonda Feti Yıldız, Levent Bülbül... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T15:37+0300
2025-07-26T15:37+0300
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm

Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 4 üyesini açıkladı

15:37 26.07.2025
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kurulacak Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun 4 üyesini açıkladı. MHP'den komisyonda Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut yer alacak.
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