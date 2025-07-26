https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bahceli-milli-birlik-ve-dayanisma-komisyonunun-4-uyesini-acikladi-1098158250.html
Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 4 üyesini açıkladı
Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 4 üyesini açıkladı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kurulacak Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun 4 üyesini açıkladı. MHP'den komisyonda Feti Yıldız, Levent Bülbül... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T15:37+0300
2025-07-26T15:37+0300
2025-07-26T15:37+0300
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tbmm
Bahçeli, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 4 üyesini açıkladı
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kurulacak Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun 4 üyesini açıkladı. MHP'den komisyonda Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut yer alacak.