https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/adalet-bakani-tunc-ulke-genelinde-son-15-gun-icerisinde-cikan-yanginlarla-ilgili-17-kisi-tutuklu-1098152888.html
Adalet Bakanı Tunç: Ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Tunç: Ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 15 günde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 17 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmaların sürdüğünü belirten Tunç... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T02:59+0300
2025-07-26T02:59+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Tunç, son 15 gün içinde ülke genelinde çıkan yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 kişinin tutuklandığını açıkladı.Ulus ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Tunç, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin savcılıklarca soruşturmaların sürdüğünü, bazı şüphelilerin ise adli kontrol altında olduğunu belirtti.Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun şehit olmasının kendilerini derinden sarstığını dile getiren Tunç, "Büyük acı yaşadık. Böyle acılar bir daha yaşamayalım istiyoruz. Ormanlarımız önemli, onları korumamız lazım." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bakan-yumakli-antalya-muratpasadaki-orman-yangini-tamamen-manisa-akhisardaki-ise-buyuk-olcude-1098152597.html
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yılmaz tunç, akut, yangın, yangın söndürme
yılmaz tunç, akut, yangın, yangın söndürme
Adalet Bakanı Tunç: Ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 15 günde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 17 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmaların sürdüğünü belirten Tunç, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Tunç, son 15 gün içinde ülke genelinde çıkan yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Ulus ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Tunç, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin savcılıklarca soruşturmaların sürdüğünü, bazı şüphelilerin ise adli kontrol altında olduğunu belirtti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun şehit olmasının kendilerini derinden sarstığını dile getiren Tunç, "Büyük acı yaşadık. Böyle acılar bir daha yaşamayalım istiyoruz. Ormanlarımız önemli, onları korumamız lazım." ifadelerini kullandı.