Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/adalet-bakani-tunc-ulke-genelinde-son-15-gun-icerisinde-cikan-yanginlarla-ilgili-17-kisi-tutuklu-1098152888.html
Adalet Bakanı Tunç: Ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu
Adalet Bakanı Tunç: Ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 15 günde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 17 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmaların sürdüğünü belirten Tunç... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T02:59+0300
2025-07-26T02:59+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
akut
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098152732_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_2922d0f236917b9a65f772a0f7e40b9d.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Tunç, son 15 gün içinde ülke genelinde çıkan yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 kişinin tutuklandığını açıkladı.Ulus ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Tunç, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin savcılıklarca soruşturmaların sürdüğünü, bazı şüphelilerin ise adli kontrol altında olduğunu belirtti.Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun şehit olmasının kendilerini derinden sarstığını dile getiren Tunç, "Büyük acı yaşadık. Böyle acılar bir daha yaşamayalım istiyoruz. Ormanlarımız önemli, onları korumamız lazım." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bakan-yumakli-antalya-muratpasadaki-orman-yangini-tamamen-manisa-akhisardaki-ise-buyuk-olcude-1098152597.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098152732_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_775601d4cd27611028f7eb9837cc884d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, akut, yangın, yangın söndürme
yılmaz tunç, akut, yangın, yangın söndürme

Adalet Bakanı Tunç: Ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu

02:59 26.07.2025
© Selim BostancıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bakan Tunç, burada gazetecilere açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bakan Tunç, burada gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Selim Bostancı
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 15 günde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 17 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmaların sürdüğünü belirten Tunç, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Tunç, son 15 gün içinde ülke genelinde çıkan yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Ulus ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Tunç, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin savcılıklarca soruşturmaların sürdüğünü, bazı şüphelilerin ise adli kontrol altında olduğunu belirtti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun şehit olmasının kendilerini derinden sarstığını dile getiren Tunç, "Büyük acı yaşadık. Böyle acılar bir daha yaşamayalım istiyoruz. Ormanlarımız önemli, onları korumamız lazım." ifadelerini kullandı.
İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı: Antalya Muratpaşa'daki orman yangını tamamen, Manisa Akhisar'daki ise büyük ölçüde kontrol altına alındı
01:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала