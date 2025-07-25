https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/unlu-sanatci-mustafa-sandal-hastaligini-ilk-kez-acikladi-1098137292.html
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü isim yıllardır saç yolma hastalığı olarak bilinen 'trikotillomanisi' olduğunu açıkladı. Peki 'trikotillomani' nedir? 'Trikotillomani' belirtileri nelerdir?
2025-07-25T13:03+0300
2025-07-25T13:03+0300
2025-07-25T13:03+0300
yaşam
mustafa sandal
hastalık
trikotillomani
saç koparma hastalığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/08/1043362278_5:0:894:500_1920x0_80_0_0_7f01533bc57260d6bc4c0b3cf7236154.jpg
Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı ve saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomanisi olduğunu söyledi. Sandal, “Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Beni iyi tanıyanlar biliyordu. Şimdi çok daha azaldı" dedi. Peki Trikotilomani nedir? Lak diye saçımı koparıyordumKatıldığı bir programda hayatıyla ilgili konuşan ünlü sanatçı Mustafa Sandal, bilinmeyen bir hastalığından bahsetti. Sandal, “Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da eşim Melis, elim saçıma gittiği anda hemen ‘Ne oldu, ne düşünüyorsun?’ der.” diye konuştu. Trikotillomani nedir?Halk arasında saç yolma hastalığı olarak bilinen trikotillomani, obsesif kompulsif bozukluk sınıfına giren, kişinin stres veya kaygıyla başa çıkma şekli olarak dürtüsel bir şekilde kendi saçını, kaşını veya kirpiğini yolması ile sonuçlanan bir rahatsızlık. Sürekli tekrar eden bir davranış olduğu için vücutta bulunan kıl veya saçların yolunması sonucunda bölgede kıl ve saç kaybı yaşanır.Trikotillomani (Saç Koparma Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yildiz-tilbe-hastaligini-acikladi-sahnede-mikrofon-yutmasi-yasaklanmis-1098083158.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/08/1043362278_116:0:783:500_1920x0_80_0_0_bc47b5576ec39f4c011f981e77bb5b28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa sandal, mustafa sandal ne hastası, mustafa sandal saç yolma, trikotillomani nedir; trikotillomani belirtileri, trikotillomani nasıl anlaşılır, trikotillomani tedavi edilir mi,
mustafa sandal, mustafa sandal ne hastası, mustafa sandal saç yolma, trikotillomani nedir; trikotillomani belirtileri, trikotillomani nasıl anlaşılır, trikotillomani tedavi edilir mi,
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı
Mustafa Sandal, katıldığı bir programda hastalığını ilk kez açıkladı. Ünlü isim yıllardır saç koparma hastalığı olarak bilinen 'trikotillomanisi' olduğunu söyledi.
Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı ve saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomanisi olduğunu söyledi. Sandal, “Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Beni iyi tanıyanlar biliyordu. Şimdi çok daha azaldı" dedi. Peki Trikotilomani nedir?
Lak diye saçımı koparıyordum
Katıldığı bir programda hayatıyla ilgili konuşan ünlü sanatçı Mustafa Sandal, bilinmeyen bir hastalığından bahsetti. Sandal, “Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da eşim Melis, elim saçıma gittiği anda hemen ‘Ne oldu, ne düşünüyorsun?’ der.” diye konuştu.
Halk arasında saç yolma hastalığı olarak bilinen trikotillomani, obsesif kompulsif bozukluk sınıfına giren, kişinin stres veya kaygıyla başa çıkma şekli olarak dürtüsel bir şekilde kendi saçını, kaşını veya kirpiğini yolması ile sonuçlanan bir rahatsızlık. Sürekli tekrar eden bir davranış olduğu için vücutta bulunan kıl veya saçların yolunması sonucunda bölgede kıl ve saç kaybı yaşanır.
Trikotillomani (Saç Koparma Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?
Sürekli, yineleyici şekilde saç yolma, koparma davranışını gerçekleştirme
Normalde saç ve kıllarla kaplı olması gereken bölgenin kelleşmesi
Gerginlik hissiyatıyla beraber saçlarını koparması ve kopardıktan sonra bireyde rahatlama, haz alma durumunun gözlenmesi
Saçları kıvırma, çekme, yolma isteği
Saç ve kılların yenmesi sonucunda mide ve bağırsaklarda bazı rahatsızlıkların gözlenmesi
İlerleyen süreçte deride ve ciltte ciddi, geri dönülemez hasarlar meydana gelebilir.