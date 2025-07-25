https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/unlu-sanatci-mustafa-sandal-hastaligini-ilk-kez-acikladi-1098137292.html

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü isim yıllardır saç yolma hastalığı olarak bilinen 'trikotillomanisi' olduğunu açıkladı. Peki 'trikotillomani' nedir? 'Trikotillomani' belirtileri nelerdir?

2025-07-25T13:03+0300

2025-07-25T13:03+0300

2025-07-25T13:03+0300

yaşam

mustafa sandal

hastalık

trikotillomani

saç koparma hastalığı

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Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Mustafa Sandal, hastalığını ilk kez açıkladı ve saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomanisi olduğunu söyledi. Sandal, “Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Beni iyi tanıyanlar biliyordu. Şimdi çok daha azaldı" dedi. Peki Trikotilomani nedir? Lak diye saçımı koparıyordumKatıldığı bir programda hayatıyla ilgili konuşan ünlü sanatçı Mustafa Sandal, bilinmeyen bir hastalığından bahsetti. Sandal, “Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da eşim Melis, elim saçıma gittiği anda hemen ‘Ne oldu, ne düşünüyorsun?’ der.” diye konuştu. Trikotillomani nedir?Halk arasında saç yolma hastalığı olarak bilinen trikotillomani, obsesif kompulsif bozukluk sınıfına giren, kişinin stres veya kaygıyla başa çıkma şekli olarak dürtüsel bir şekilde kendi saçını, kaşını veya kirpiğini yolması ile sonuçlanan bir rahatsızlık. Sürekli tekrar eden bir davranış olduğu için vücutta bulunan kıl veya saçların yolunması sonucunda bölgede kıl ve saç kaybı yaşanır.Trikotillomani (Saç Koparma Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?

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