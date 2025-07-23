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Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı: Sahnede mikrofon yutması yasaklanmış
Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı: Sahnede mikrofon yutması yasaklanmış
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, konserinde tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Kaslarının kısaldığını belirten Tilbe, doktorunun sahne performansını... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T12:21+0300
2025-07-23T12:25+0300
yaşam
yıldız tilbe
mikrofon
hastalık
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Türk müziğinin güçlü sesi ve kendine has yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Yıldız Tilbe, Çeşme’de verdiği konserde sadece şarkılarıyla değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla da dikkat çekti. Uzun yıllardır sahnelerin aranan ismi olan Tilbe, yaşadığı sağlık sorunlarını dinleyicileriyle paylaştı.'Tansiyon hastasıyım, mikrofon bile yasaklandı'Konserde seyircilerine hitap eden Tilbe, ilk kez tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Sanatçı, doktorunun yaşam tarzına dair bazı tavsiyelerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:“Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı.”Tansiyon rahatsızlığının zorluklarına değinen Yıldız Tilbe, “Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbul-2000den-beri-boyle-sicak-gormedi-akom-saat-verdi-daha-kotusu-geliyor-1098076596.html
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yıldız tilbe hastalık, yıldız tilbe'nin hastalığı, yıldız tilbe'nin hastalığı ne, yıldız tilbe sağlık durumu
yıldız tilbe hastalık, yıldız tilbe'nin hastalığı, yıldız tilbe'nin hastalığı ne, yıldız tilbe sağlık durumu

Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı: Sahnede mikrofon yutması yasaklanmış

12:21 23.07.2025 (güncellendi: 12:25 23.07.2025)
© Fotoğraf : InstagramYıldız Tilbe
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, konserinde tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Kaslarının kısaldığını belirten Tilbe, doktorunun sahne performansını kısıtladığını söyledi. Tilbe, “Zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı” dedi.
Türk müziğinin güçlü sesi ve kendine has yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Yıldız Tilbe, Çeşme’de verdiği konserde sadece şarkılarıyla değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla da dikkat çekti. Uzun yıllardır sahnelerin aranan ismi olan Tilbe, yaşadığı sağlık sorunlarını dinleyicileriyle paylaştı.

'Tansiyon hastasıyım, mikrofon bile yasaklandı'

Konserde seyircilerine hitap eden Tilbe, ilk kez tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Sanatçı, doktorunun yaşam tarzına dair bazı tavsiyelerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
“Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı.”
Tansiyon rahatsızlığının zorluklarına değinen Yıldız Tilbe, “Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum” dedi.
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