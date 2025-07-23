https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yildiz-tilbe-hastaligini-acikladi-sahnede-mikrofon-yutmasi-yasaklanmis-1098083158.html

Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı: Sahnede mikrofon yutması yasaklanmış

Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı: Sahnede mikrofon yutması yasaklanmış

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, konserinde tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Kaslarının kısaldığını belirten Tilbe, doktorunun sahne performansını... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T12:21+0300

2025-07-23T12:21+0300

2025-07-23T12:25+0300

yaşam

yıldız tilbe

mikrofon

hastalık

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Türk müziğinin güçlü sesi ve kendine has yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Yıldız Tilbe, Çeşme’de verdiği konserde sadece şarkılarıyla değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla da dikkat çekti. Uzun yıllardır sahnelerin aranan ismi olan Tilbe, yaşadığı sağlık sorunlarını dinleyicileriyle paylaştı.'Tansiyon hastasıyım, mikrofon bile yasaklandı'Konserde seyircilerine hitap eden Tilbe, ilk kez tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Sanatçı, doktorunun yaşam tarzına dair bazı tavsiyelerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:“Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı.”Tansiyon rahatsızlığının zorluklarına değinen Yıldız Tilbe, “Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum” dedi.

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