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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ukrayna-genelkurmay-baskani-seferberlikle-ilgili-ciddi-sorunlar-var-1098089504.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Seferberlikle ilgili ciddi sorunlar var
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Seferberlikle ilgili ciddi sorunlar var
Sputnik Türkiye
Kiev'in Rusya ordusuna karşı koyma umuduyla başlattığı seferberlik sürecinde ciddi sorunlar yaşandığı ordunun bir numaralı ismi tarafından itiraf edildi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-23T14:59+0300
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ukrayna
ukrayna savunma bakanlığı
aleksandr sırskiy
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cepheye insan çekme konusunda hala ciddi sorunlar yaşadıklarını anlattı.Washington Post'a demeç veren Sırskiy, gençleri askere alma programında zorluklar yaşandığını, zira birçok vatandaş için ana motivasyonun para olduğunu itiraf etti.Sırskiy, muharebe sahasına daha fazla askeri personel getirme konusunun ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı.Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 18-25 yaş arası gençleri bir dizi ikramiye karşılığında orduya almak için başlattığı programın henüz ivme kazanmadığını kaydeden Sırskiy, yakın tarihli bir ankette katılımcıların yarısından fazlasının 'ekstra parayla motive olduğunun' görüldüğünü aktardı.Sırskiy, önerilen ücretlerin artırılması halinde cepheye gitmeye istekli daha fazla kişi bulabileceklerini sözlerine ekledi.Kiev'in elinde ATACMS füzeleri var mı?Bu arada Sırskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerine hala sahip olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.Gazete, büyük olasılıkla bu füzelerin stoklarının tükendiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/kremlin-rus-heyeti-istanbuldaki-ukrayna-muzakereleri-icin-yola-cikti-1098083989.html
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ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, aleksandr sırskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, atacms, seferberlik
ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, aleksandr sırskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, atacms, seferberlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Seferberlikle ilgili ciddi sorunlar var

14:58 23.07.2025 (güncellendi: 14:59 23.07.2025)
© AP Photo / Vadim GhirdaĐại tá Alexander Syrsky
Đại tá Alexander Syrsky - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Kiev'in Rusya ordusuna karşı koyma umuduyla başlattığı seferberlik sürecinde ciddi sorunlar yaşandığı ordunun bir numaralı ismi tarafından itiraf edildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cepheye insan çekme konusunda hala ciddi sorunlar yaşadıklarını anlattı.

Washington Post'a demeç veren Sırskiy, gençleri askere alma programında zorluklar yaşandığını, zira birçok vatandaş için ana motivasyonun para olduğunu itiraf etti.

Sırskiy, muharebe sahasına daha fazla askeri personel getirme konusunun ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 18-25 yaş arası gençleri bir dizi ikramiye karşılığında orduya almak için başlattığı programın henüz ivme kazanmadığını kaydeden Sırskiy, yakın tarihli bir ankette katılımcıların yarısından fazlasının 'ekstra parayla motive olduğunun' görüldüğünü aktardı.

Sırskiy, önerilen ücretlerin artırılması halinde cepheye gitmeye istekli daha fazla kişi bulabileceklerini sözlerine ekledi.

Kiev'in elinde ATACMS füzeleri var mı?

Bu arada Sırskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerine hala sahip olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

Gazete, büyük olasılıkla bu füzelerin stoklarının tükendiğini belirtti.
çırağan rusya ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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