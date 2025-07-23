Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf: Seferberlikle ilgili ciddi sorunlar var
14:58 23.07.2025 (güncellendi: 14:59 23.07.2025)
© AP Photo / Vadim GhirdaĐại tá Alexander Syrsky
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Kiev'in Rusya ordusuna karşı koyma umuduyla başlattığı seferberlik sürecinde ciddi sorunlar yaşandığı ordunun bir numaralı ismi tarafından itiraf edildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cepheye insan çekme konusunda hala ciddi sorunlar yaşadıklarını anlattı.
Washington Post'a demeç veren Sırskiy, gençleri askere alma programında zorluklar yaşandığını, zira birçok vatandaş için ana motivasyonun para olduğunu itiraf etti.
Sırskiy, muharebe sahasına daha fazla askeri personel getirme konusunun ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 18-25 yaş arası gençleri bir dizi ikramiye karşılığında orduya almak için başlattığı programın henüz ivme kazanmadığını kaydeden Sırskiy, yakın tarihli bir ankette katılımcıların yarısından fazlasının 'ekstra parayla motive olduğunun' görüldüğünü aktardı.
Sırskiy, önerilen ücretlerin artırılması halinde cepheye gitmeye istekli daha fazla kişi bulabileceklerini sözlerine ekledi.
Washington Post'a demeç veren Sırskiy, gençleri askere alma programında zorluklar yaşandığını, zira birçok vatandaş için ana motivasyonun para olduğunu itiraf etti.
Sırskiy, muharebe sahasına daha fazla askeri personel getirme konusunun ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 18-25 yaş arası gençleri bir dizi ikramiye karşılığında orduya almak için başlattığı programın henüz ivme kazanmadığını kaydeden Sırskiy, yakın tarihli bir ankette katılımcıların yarısından fazlasının 'ekstra parayla motive olduğunun' görüldüğünü aktardı.
Sırskiy, önerilen ücretlerin artırılması halinde cepheye gitmeye istekli daha fazla kişi bulabileceklerini sözlerine ekledi.
Kiev'in elinde ATACMS füzeleri var mı?
Bu arada Sırskiy, Ukrayna ordusunun ATACMS füzelerine hala sahip olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.
Gazete, büyük olasılıkla bu füzelerin stoklarının tükendiğini belirtti.
Gazete, büyük olasılıkla bu füzelerin stoklarının tükendiğini belirtti.