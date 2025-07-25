https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynada-yetkileri-kisitlanan-nabu-yermakin-yardimcisinin-almanyadaki-evine-baskin-duzenlemisti-1098144183.html
Ukrayna’da yetkileri kısıtlanan NABU, Yermak’ın yardımcısının Almanya’daki evine baskın düzenlemişti
Ukrayna’da yetkileri kısıtlanan NABU, Yermak’ın yardımcısının Almanya’daki evine baskın düzenlemişti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da bağımsızlığı kaldırılarak tartışmalara konu olan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) geçtiğimiz haftalarda, Devlet Başkanlığı Ofisi... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:43+0300
2025-07-25T14:43+0300
2025-07-25T14:48+0300
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almanya
vladimir zelenskiy
ukrainskaya pravda
yüksek rada
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Ukrayna basını, milletvekillerine dayandırdığı haberde, NABU’nun Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın eski yardımcısı Rostislav Şurma’nın Almanya’daki evinde arama yaptığını bildirdi.Devlet Başkanlığı Ofisi’nin Ukrayna'nın tüm ekonomisinden sorumlu küratörü olan Şurma’nın 2024 Eylül ayında görevden alındığını anımsatan Ukrainskaya Pravda gazetesinin yazısında, “Milletvekilleri arasındaki muhatapların verdiği bilgiye göre Şurma, 15 Temmuz sabahı Zelenskiy'in ofisindeki üst düzey çalışanlardan birini arayarak, NABU dedektiflerinin Alman kolluk kuvvetleriyle birlikte Münih banliyölerindeki ikamet adresinde arama yaptıklarını ve telefonuna el koyduklarını bildirdi” ifadesi kullanıldı.Yazıda, bu olayın, eski Ulusal Birlik Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışov'a yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili skandalın yatışmasının hemen ardından yaşandığı belirtildi.Gazetenin verdiği bilgiye göre, Şurma’nın evindeki arama, Zelenskiy için “bardağı taşıran son damlalardan biri” oldu ve daha sonra NABU’nun yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamasına yol açtı.Zelenski'nin Ofisinin, Alman kolluk kuvvetlerinin Şurma'nın evindeki aramaya dahil olmasından endişe duyduğu kaydedildi.Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı. Milletvekillerinin bir kısmı, yasayı ülkenin yolsuzlukla mücadele sisteminin yok edilmesi olarak görüyor. Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa ve ülkenin diğer kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynalilar-zelenskiy-karsiti-posterlerle-sokaklara-dokuldu-cani-ve-hain-1098135276.html
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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), almanya, vladimir zelenskiy, ukrainskaya pravda, yüksek rada, münih
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), almanya, vladimir zelenskiy, ukrainskaya pravda, yüksek rada, münih
Ukrayna’da yetkileri kısıtlanan NABU, Yermak’ın yardımcısının Almanya’daki evine baskın düzenlemişti
14:43 25.07.2025 (güncellendi: 14:48 25.07.2025)
Ukrayna’da bağımsızlığı kaldırılarak tartışmalara konu olan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) geçtiğimiz haftalarda, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak’ın eski yardımcısı Şurma’nın Almanya’daki evine baskın düzenlediği ortaya çıktı.
Ukrayna basını, milletvekillerine dayandırdığı haberde, NABU’nun Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın eski yardımcısı Rostislav Şurma’nın Almanya’daki evinde arama yaptığını bildirdi.
Devlet Başkanlığı Ofisi’nin Ukrayna'nın tüm ekonomisinden sorumlu küratörü olan Şurma’nın 2024 Eylül ayında görevden alındığını anımsatan Ukrainskaya Pravda gazetesinin yazısında, “Milletvekilleri arasındaki muhatapların verdiği bilgiye göre Şurma, 15 Temmuz sabahı Zelenskiy'in ofisindeki üst düzey çalışanlardan birini arayarak, NABU dedektiflerinin Alman kolluk kuvvetleriyle birlikte Münih banliyölerindeki ikamet adresinde arama yaptıklarını ve telefonuna el koyduklarını bildirdi” ifadesi kullanıldı.
Yazıda, bu olayın, eski Ulusal Birlik Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışov'a yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili skandalın yatışmasının hemen ardından yaşandığı belirtildi.
Gazetenin verdiği bilgiye göre, Şurma’nın evindeki arama, Zelenskiy için “bardağı taşıran son damlalardan biri” oldu ve daha sonra NABU’nun yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamasına yol açtı.
Zelenski'nin Ofisinin, Alman kolluk kuvvetlerinin Şurma'nın evindeki aramaya dahil olmasından endişe duyduğu kaydedildi.
Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı. Milletvekillerinin bir kısmı, yasayı ülkenin yolsuzlukla mücadele sisteminin yok edilmesi olarak görüyor. Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa ve ülkenin diğer kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor.