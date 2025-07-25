https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynada-yetkileri-kisitlanan-nabu-yermakin-yardimcisinin-almanyadaki-evine-baskin-duzenlemisti-1098144183.html

Ukrayna’da yetkileri kısıtlanan NABU, Yermak’ın yardımcısının Almanya’daki evine baskın düzenlemişti

Ukrayna’da yetkileri kısıtlanan NABU, Yermak’ın yardımcısının Almanya’daki evine baskın düzenlemişti

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da bağımsızlığı kaldırılarak tartışmalara konu olan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) geçtiğimiz haftalarda, Devlet Başkanlığı Ofisi... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T14:43+0300

2025-07-25T14:43+0300

2025-07-25T14:48+0300

dünya

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

almanya

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yüksek rada

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Ukrayna basını, milletvekillerine dayandırdığı haberde, NABU’nun Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın eski yardımcısı Rostislav Şurma’nın Almanya’daki evinde arama yaptığını bildirdi.Devlet Başkanlığı Ofisi’nin Ukrayna'nın tüm ekonomisinden sorumlu küratörü olan Şurma’nın 2024 Eylül ayında görevden alındığını anımsatan Ukrainskaya Pravda gazetesinin yazısında, “Milletvekilleri arasındaki muhatapların verdiği bilgiye göre Şurma, 15 Temmuz sabahı Zelenskiy'in ofisindeki üst düzey çalışanlardan birini arayarak, NABU dedektiflerinin Alman kolluk kuvvetleriyle birlikte Münih banliyölerindeki ikamet adresinde arama yaptıklarını ve telefonuna el koyduklarını bildirdi” ifadesi kullanıldı.Yazıda, bu olayın, eski Ulusal Birlik Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışov'a yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili skandalın yatışmasının hemen ardından yaşandığı belirtildi.Gazetenin verdiği bilgiye göre, Şurma’nın evindeki arama, Zelenskiy için “bardağı taşıran son damlalardan biri” oldu ve daha sonra NABU’nun yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamasına yol açtı.Zelenski'nin Ofisinin, Alman kolluk kuvvetlerinin Şurma'nın evindeki aramaya dahil olmasından endişe duyduğu kaydedildi.Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı. Milletvekillerinin bir kısmı, yasayı ülkenin yolsuzlukla mücadele sisteminin yok edilmesi olarak görüyor. Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa ve ülkenin diğer kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynalilar-zelenskiy-karsiti-posterlerle-sokaklara-dokuldu-cani-ve-hain-1098135276.html

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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), almanya, vladimir zelenskiy, ukrainskaya pravda, yüksek rada, münih