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UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu
UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'la oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Sarı-lacivertliler... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T20:23+0300
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'la oynayacağı maçların takvimi belli oldu.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da gerçekleşecek. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off aşamasına yükselerek gruplara bir adım daha yaklaşacak.
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fenerbahçe, feyenoord futbol takımı, avrupa, şampiyonluk, avrupa futbol şampiyonası, şampiyon, uefa şampiyonlar ligi, şampiyona

UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu

20:23 25.07.2025 (güncellendi: 20:25 25.07.2025)
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise maçı
 Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'la oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de, rövanş maçını ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da oynayacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'la oynayacağı maçların takvimi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da gerçekleşecek.
Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off aşamasına yükselerek gruplara bir adım daha yaklaşacak.
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