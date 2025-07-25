https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/uefa-acikladi-fenerbahce-feyenoord-maclarinin-tarihleri-belli-oldu-1098150235.html

UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu

UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'la oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Sarı-lacivertliler... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'la oynayacağı maçların takvimi belli oldu.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da gerçekleşecek. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off aşamasına yükselerek gruplara bir adım daha yaklaşacak.

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