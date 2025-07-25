https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/uefa-acikladi-fenerbahce-feyenoord-maclarinin-tarihleri-belli-oldu-1098150235.html
UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu
UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'la oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Sarı-lacivertliler... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T20:23+0300
2025-07-25T20:23+0300
2025-07-25T20:25+0300
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'la oynayacağı maçların takvimi belli oldu.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da gerçekleşecek. Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off aşamasına yükselerek gruplara bir adım daha yaklaşacak.
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UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Feyenoord maçlarının tarihleri belli oldu
20:23 25.07.2025 (güncellendi: 20:25 25.07.2025)
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'la oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de, rövanş maçını ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da oynayacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'la oynayacağı maçların takvimi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de İstanbul’da gerçekleşecek.
Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off aşamasına yükselerek gruplara bir adım daha yaklaşacak.