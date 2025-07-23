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Aziz Yıldırım'dan kritik Fenerbahçe değerlendirmesi: 'Kötü günler yaşayacak, çok büyük tehlikeler bekliyor'
Aziz Yıldırım'dan kritik Fenerbahçe değerlendirmesi: 'Kötü günler yaşayacak, çok büyük tehlikeler bekliyor'
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün geleceği için yakındı. Yıldırım, sarı-lacivertlileri çok kötü günlerin beklediğini söyledi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T09:19+0300
2025-07-23T09:19+0300
spor
fenerbahçe
aziz yıldırım
ali koç
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Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarıyla kulübün güncel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.'Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor'Aziz Yıldırım, örnek üzerinden ilkokulda çocukların tamamına yakınının Galatasaraylı olduğunu aktararak, "Biz bugünün değil, geleceğin hesabını yapmalıyız. Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak." dedi.'Takatim yok'Sarı-lacivertlilerdeki seçim sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, "Benim aday olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Önemli olan Ali Koç ya da oradaki başkan kimse 'Ben bıraktım' dediği anda ne olacağı. Ölene kadar beni kullanmaya kalkarsanız benim ona takatim yok." diye konuştu.
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aziz yıldırım, aziz yıldırım fenerbahçe, aziz yıldırım ali koç
aziz yıldırım, aziz yıldırım fenerbahçe, aziz yıldırım ali koç

Aziz Yıldırım'dan kritik Fenerbahçe değerlendirmesi: 'Kötü günler yaşayacak, çok büyük tehlikeler bekliyor'

09:19 23.07.2025
© Ali AtmacaAli Koç ile Aziz Yıldırım
Ali Koç ile Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Ali Atmaca
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün geleceği için yakındı. Yıldırım, sarı-lacivertlileri çok kötü günlerin beklediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarıyla kulübün güncel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

'Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor'

Aziz Yıldırım, örnek üzerinden ilkokulda çocukların tamamına yakınının Galatasaraylı olduğunu aktararak, "Biz bugünün değil, geleceğin hesabını yapmalıyız. Fenerbahçe'yi çok büyük tehlikeler bekliyor. Fenerbahçe çok kötü günler yaşayacak." dedi.

'Takatim yok'

Sarı-lacivertlilerdeki seçim sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, "Benim aday olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Önemli olan Ali Koç ya da oradaki başkan kimse 'Ben bıraktım' dediği anda ne olacağı. Ölene kadar beni kullanmaya kalkarsanız benim ona takatim yok." diye konuştu.
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